Uppgifter: Rinnes Saudi-flytt ser ut att spricka

Jacob Rinne har sett ut att vara på väg bort från Djurgården.

Men nu verkar det inte bli någon flytt till Saudiarabien.

Istället uppges burväktaren att bli kvar i Stockholmsklubben.

Foto: Bildbyrån

Jacob Rinne har sett ut att vara på väg bort från Djurgården efter bara ett år i klubben.

Det har ryktats om att en flytt till Saudiarabien varit på gång och inhemsk media i Saudiarabien uppgav under gårdagen att Rinne var på väg att återvända till sin förra klubb, Al-Fateh.

En överenskommelse uppgavs finnas mellan Rinne och klubben, men nu kommer nya uppgifter kring Dif-målvakten.

Enligt Smålandsposten-journalisten Filip Elg så blir det ingen flytt till Saudiarabien för Rinne.

Burväktaren väntas istället bli kvar i Djurgården.