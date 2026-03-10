Öppnar upp om flytten från Blåvitt: ”Bäst för alla parter”

Vilmer Tyrén har lämnat IFK Göteborg för Kalmar FF.

Nu öppnar han upp om flytten från Blåvitt.

– Ibland behövs det något nytt och jag tror att det här blir bäst för alla parter, säger han till Alingsås Tidning.

Foto: Bildbyrån

Vilmer Tyrén kom till IFK Göteborg och klubbens P19-lag från Gerdskens BK och redan efter halvår lånades han ut.

Totalt blev det tre utlåningar innan 20-åringen lämnade klubben för Kalmar FF permanent i vintras.

– Ibland behövs det något nytt och jag tror att det här blir bäst för alla parter. När Kalmar hörde av sig till Göteborg så tyckte dom att deras bud var för bra för att tacka nej till, säger Vilmer Tyrén till Alingsås Tidning.

Totalt blev det bara fem A-lagsframträdanden för Tyrén i Blåvitt, men trots det känner han ingen besvikelse mot klubben.

– Nej, absolut inte. Vi har haft en bra dialog hela tiden men man får ju den speltid man förtjänar. Jag och klubben kände helt enkelt någonstans att det var dags för mig att hitta något annat.

Tyrén som skrev på för Kalmar FF i vintras har kontrakt med Smålandsklubben över säsongen 2028.