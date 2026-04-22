Oron inför derbyt: ”Han undersöks i morgon”

STOCKHOLM. Paulos Abraham haltade ut i slutet av 1-1-matchen mot HBK.

Om fyra dagar spelar Hammarby derby mot Djurgården.

– Jag har ingen diagnos nu. Han undersöks i morgon, säger Kalle Karlsson på presskonferensen efteråt.

Hammarby lyckades inte följa upp 8-1-pulvriseringen mot Örgryte med att nu fyra dagar senare besegra HBK.

I stället slutade mötet 1-1 inför drygt 22 000 åskådare i Stockholm.

– Jag är besviken över resultatet så klart. Slarvigt av oss att släppa in målet (Otso Liimatta redan i tionde minuten) och därefter blir det en annan dynamik, säger Kalle Karlsson på presskonferensen och fortsätter:

– I andra halvlek fick snabbt rätt bra tryck och fick bra momentum efter ett fint mål från Frank (Junior Adjei som slog till i 59:e minuten blott två minuter efter sitt inhopp) men jag hade önskat fler chanser sett till det trycket. Det var inte tillräckligt bra.

Allsvenska spelschemat duggar tätt och redan på söndag är det match igen – och inte vilken match som helst när Djurgården tar emot Hammarby i ett stekhett derby.

Paulos Abraham haltade ut i slutminuterna mot HBK och det är ovisst hur det är med skyttekungen som avgjorde cupkvartsfinalen mot Djurgården i mars månad.

– Han fick en lättare smäll, det var det han haltade av för. Jag har ingen diagnos nu. Han undersöks i morgon, så får vi se, konstaterar Karlsson.