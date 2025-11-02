Östers IF ligger på nedflyttningsplats och kämpar för allsvensk överlevnad.

Men ingenting ligger i deras händer längre.

– Det är väldigt viktigt för oss som lag att tänka positivt, tänka på rätt saker och inte fokusera så mycket på på andra, säger Alibek Aliev till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Öster ligger på nedflyttningsplats i allsvenskan och har inte längre sin överlevnad i egna händer, efter förra veckans förlust i måstematchen mot Degerfors. Öster måste vinna sina matcher, samtidigt som Degerfors måste förlora en av sina matcher för att det ska bli en kamp om kvalplatsen.

– Det är det som är grejen med fotboll. Ibland är det stolpe in och ibland är det stolpe ut. Man kände det lite grann att det var verkligen stolpe ut för oss den matchen. Så det var väldigt tungt, säger Öster-anfallaren Alibek Aliev till FotbollDirekt.

Nästa uppgift för Öster är tuff. Det är Gais på bortaplan. Fokus då är, enligt Aliev, att tänka positivt.

– Jag tror det är väldigt viktigt för oss som lag att tänka positivt, tänka på rätt saker, inte fokusera så mycket på på andra, det är som du säger, nu är det inte upp i våra egna händer utan nu måste även Degerfors tappa poäng, säger han och fortsätter:

– Men går vi in med inställningen och verkligen fokuserar på att göra vårt bästa de här sista två matcherna och försöka få med oss sex poäng, så mer än så kan vi inte göra. Och sen får man ju se efter sista slutsignalen där var det leder.

Öster deppar efter förlusten mot Degerfors. Foto: Bildbyrån

Det är nu det gäller, är det mycket nerver i gruppen inför kommande matcher?

– Nu pratar jag för egen del, jag är ganska lugn. Jag vet att jag alltid kommer göra mitt bästa. Sedan får man alltid se vart det leder. Jag kan inte prata för andra hur de känner sig. Men det är väl lite olika där. Vissa är mer nervösa än andra, alla vi människor är olika, vi behandlar vissa saker olika. Men jag generellt är inte mer nervös nu de sista två matcherna på något sätt. Jag går in för att göra mitt bästa och sedan får man alltid se vart det leder. Så länge man gör sitt bästa, som sagt.

Matchen mellan Gais och Öster startar klockan 16:30 under söndagseftermiddagen.