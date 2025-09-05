Östers nya tränare: ”Beslutet var enkelt”

Östers IF har presenterat en ny tränare i Roberth Björknesjö.

Nu är han tillbaka i Smålandsklubben – och ute efter revansch.

– Jag kände att jag ville hjälpa till och hade en skyldighet, säger han till Smålandsposten.

Foto: Bildbyrån

Östers IF sparkade tränaren Martin Foyston. Klubben som ligger på kvalplats i allsvenskan plockade in Roberth Björknesjö – som återvänder till klubben efter 11 år.

Under Björknesjös första sejour i Öster slutade de på en 13:e plats i superettan och åkte sedan ur efter kvalspel.

– Jag hade en fantastiskt trevlig tid här, men resultatet suddade ju över allting, säger han till Smålandsposten.

– När jag kom hit så skulle vi ju försöka ta oss tillbaka till allsvenskan. Men det fanns ju ett problem att när jag hade skrivit på hade nästan alla spelare försvunnit. Så alla som hade spelat i allsvenskan, de var ju borta. Det gjorde att det inte blev riktigt rimligt. Sen spelade vi rätt så bra fotboll, men det blev att vi ändå inte kunde släppa in en hörna i 85:e. Det blev sådana här små marginaler emot oss. Men vi körde hela tiden, vi kämpade hela tiden, vi försökte hela tiden.

Nu är Björkensjö tillbaka i Smålandsklubben och vill rädda ett allsvenskt kontrakt.

– Det var väl det som gjorde det så känslosamt också nu när jag fick frågan, för jag har under 27 år inom fotbollen haft ett dåligt år och sen har jag i stort sett bara haft bra år. Och mitt dåliga år var i just Öster och då har du rätt många i styrelsen och klubbchef som ändå var här då. Så får jag frågan om jag kan komma hit och hjälpa till i tre månader. Det blev ju otroligt fint, säger han till lokaltidningen.

Den nya tränaren visar tacksamhet gentemot klubben som väljer att tro på honom.

– Ja, dels det men även att jag tyckte att det var så fint och starkt av Öster att fråga. Det har säkert varit många runt Öster nu som tänker ”fan, det blev ju inget bra med Robban”. Som tur är läser jag inte något. Jag är ju den jag är och försöker alltid att göra mitt bästa. Jag är glad, positiv och försöker vara tydlig varje dag. Jag ser alla spelare och försöker få alla att komma upp på toppnivå. Så beslutet var enkelt. Jag kände att jag ville hjälpa till och hade en skyldighet men jag gör det också av stolthet.