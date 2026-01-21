Oväntade hyllningen: ”Utan tvekan bäst i allsvenskan”

STOCKHOLM. Tokmac Nguen har gjort klart med spel i Saudiarabien.

När FD frågar vännen och forne lagkamraten Adam Ståhl vem han drömmer om som ersättare i Djurgården är svaret något oväntat.

– Stefano Vecchia i Malmö. Allsvenskans absolut bästa spelare när han är frisk, säger Ståhl.

”Jag har lovat Adam Ståhl att komma tillbaka för att se en match på plats i sommar och hälsa på ute på Kaknäs”.

Orden var Tokmac Nguens efter norske stjärnans definitiva sorti från Djurgården då han häromdagen skrev på som Bosman för Al Akhdoud i Saudiarabien.

Ståhl och Nguen kom varandra nära i Djurgården och när FD nämner den pengastinna ligan i Mellanöstern skrattar Ståhl.

– Man kan inte klandra honom. Vad får han i lön, en mille i lön eller? Kul för honom med ett sista äventyr men jäkligt tråkigt att mista honom som spelare. Han och jag kom jävligt nära varandra, han är en riktig broder så det är tråkigt att han inte är här längre, säger ytterbacken.

Drömersättaren: ”Vecchia gjorde sönder hela allsvenskan när jag spelade med honom”

Nguen kom till Djurgården inför 2024 och blev lagets fixstjärna under sina två säsonger i klubben. Ståhl medger att det sportsligt kommer fyllas ett tomrum efter nummer 10-spelaren.

– Han var en X-faktor för oss. När vi inte hade bästa dagen på jobbet kunde han ta bollen själv och vara skön genom att lägga upp den i krysset.

Vem ska Djurgården nu ersätta Nguen med? Får Ståhl drömma fritt finns den spelaren i Malmö FF.

– Den jag är svagast för är Stefano Vecchia. Allsvenskans absolut bästa spelare när han är frisk. I full form hade han varit helt otrolig här, säger Ståhl som sin forne lagkamrat från IK Sirius som dock dragits med rejäla skadebesvär senaste åren.

– Det är ju det som är grejen… Men han är utan tvekan bäst i allsvenskan när han är frisk, han är en fruktansvärt bra spelare. När jag spelade med honom i Sirius 2020 var han helt galen, han gjorde sönder hela allsvenskan. Det är bara synd med skadorna, avslutar Ståhl.