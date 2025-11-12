Allsvenskan 2025 är över.

FotbollDirekts profiler ser tillbaka på säsongen – och svarar på högaktuella frågor.

Allsvenskan är slut för i år, men ännu är det spänning i botten av tabellen. Det som lever in i det sista är kvaldubbelmötet mellan krisande IFK Norrköping och superettan-trean Örgryte som spelas senare i november, som ska avgöra vilken av klassikerklubbarna som gör Kalmar FF och Västerås SK sällskap i nästa års allsvenska säsong.

För Kalmar och VSK blev sejouren i superettan ettårig och båda klubbarna studsade rakt upp till allsvenskan igen.

FotbollDirekts profiler Casper Nordqvist, Rasmus Hjortling Olofsson och Tor Sundberg har tittat närmare på hur det går för återvändarduon i allsvenskan 2026. Dessutom har panelen fått spå vilka av tränarna från den undre hälften av tabellen som blir kvar i sin klubb till nästa år.

Hur går det för Kalmar och VSK nästa år?

Casper Norqvist:

– Svårt att svara på nu, allt handlar om hur truppen ser ut när säsongen startar igen, likaså kring tränarfrågan. Kalle Karlsson är otroligt viktig för VSK och blir han kvar tror jag i alla fall Västerås klarar kontraktet efter lärosäsongen i allsvenskan i fjol.

Rasmus Hjortling Olofsson:

– Återigen en väldigt svår fråga då mycket kommer att hända i de båda klubbarna i vinter. Gällande Kalmar så tror jag dock att Smålandsklubben kommer att hålla sig kvar, det finns tillräckligt mycket allsvensk rutin i klubben.

– För Västerås SK tror jag mycket står och hänger på huruvida Kalle Karlsson blir kvar eller inte, lämnar han så väntar nog en ny ettårig sejour för VSK i allsvenskan.

Tor Sundberg:

– Kalmar FF slutar på en 12:e-plats efter att ha vunnit 10 av 15 matcher på hemmaplan. Västerås SK gör precis som i fjol, spelar en attraktiv fotboll men åker raka vägen ner till superettan.

Vilken klubb kommer att göra det bästa transferfönstret?

Casper Norqvist:

– Förmodligen Malmö FF med kapitalet som finns där och sportchef Daniel Andersson lär inte ligga på latsidan efter den här miserabla säsongen.

Rasmus Hjortling Olofsson:

– Vad som är det bästa transferfönstret är på många sätt väldigt subjektivt. Dels kan man tolka det som det laget som går in med bäst trupp i nästa säsong, men man kan även anse att det laget som sålt för mest och stärkt sin position i längden har lyckats bäst.

– Kollar vi kortsiktigt så tror jag Hammarby kommer göra det bästa fönstret, man kommer fylla på med det där sista som behövs för att gå hela vägen, samtidigt som jag tror att nuvarande trupp kommer att hållas rätt intakt. I det långa loppet lär det stå mellan Djurgården och Mjällby. Jag förväntar mig att båda säljer för stora pengar och då är det vad dessa pengar investeras i som blir avgörande för vilket fönster som är bäst.

Tor Sundberg:

– Ser man till spelarförsäljningar, vilket jag klassar som det ”bästa” med ett transferfönster, tror jag att Djurgården gör det. Detta då man sitter på guldklimpar i form av August Priske, Matias Siltanen och Keita Kosugi som tillsammans kommer att inbringa en bra bit över 100 miljoner kronor om man säljer alla under vintern.

Blir tränarna kvar till nästa säsong?

Andreas Engelmark, IK Sirius

Casper Norqvist:

– Ja, Engelmark är en processtränare som behöver tid på sig. Det vet Sirius om.

Rasmus Hjortling Olofsson:

– Ja. Det såg jobbigt ut ett tag, men fin form nu på slutet har räddat kontraktet och Engelmarks jobb.

Tor Sundberg:

– Ja, precis som med Djurgården har Engelmarks Sirius ryckt upp sig rejält under hösten.

Jens Gustafsson, BK Häcken

Casper Norqvist:

– Ja, en stark tränarrekrytering på förhand och det har ju gått bra i Europa med ”Jensa” vid rodret.

Rasmus Hjortling Olofsson:

– Ja, men resultat kommer att krävas redan i vår.

Tor Sundberg:

– Ja, Jens måste få en hel riktig säsong med en full trupp.

Johan Lindholm, Halmstads BK

Casper Norqvist:

– Ja, han kan inte lastas för att laget krigat i botten. HBK är inte bättre än så.

Rasmus Hjortling Olofsson:

– Ja, men kan nog vara den som ryker först nästa säsong.

Tor Sundberg:

– Nej, inte att döma av mediauppgifter.

Ulf Kristiansson och Fredrik Landén, BP

Casper Norqvist:

– Ja, jag är tämligen säker på att duon blir kvar.

Rasmus Hjortling Olofsson:

– Ja, borde inte finnas skäl till byte i BP.

Tor Sundberg:

– Ja, de kommer att fortsätta att etablera BP i allsvenskan.

Henok Goitom, Degerfors IF

Casper Norqvist:

– Ja, jag hoppas han stannar, för Goitom har onekligen gjort bra ifrån sig borta i de värmländska skogarna.

Rasmus Hjortling Olofsson:

– Ja, om inte AIK försöker ta hem honom.

Tor Sundberg:

– Ja. Henok kommer att få en hel säsong med Degerfors.

Martin Falk, IFK Norrköping

Casper Norqvist:

– Nej, Falk är trots dåliga säsongen het på marknaden och han bör titta efter andra alternativ i vinter.

Rasmus Hjortling Olofsson:

– Nej, men han lämnar inte förrän tätt in på nästa års säsongstart.

Tor Sundberg:

– Nej, han förtjänar bättre.