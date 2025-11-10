Allsvenskan 2025 är över.

FotbollDirekts profiler svarar på frågor om de allsvenska tränarnas framtid.

Foto: Bildbyrån

I går, söndag, spelades de absolut sista matcherna av den allsvenska säsongen 2025. I toppen var det IFK Göteborg som knep fjärdeplatsen, efter att AIK misslyckats med att kapitalisera hemma mot Halmstads BK, och Östers allsvenska sejour blev bara ett år lång efter hemmaförlusten mot Djurgården.

Samtidigt klarade sig Degerfors kvar med blotta förskräckelsen och klassikerklubben IFK Norrköping får kvala mot superettantrean Örgryte för sin allsvenska överlevnad.

AIK, som landade in på en sjundeplats i tabellen, har haft ett tungt år bakom sig. Tidigare under måndagen rapporterade Sportbladet att ”Gnaget” har kallat tränaren Mikkjal Thomassen till ett möte och att den färöiske huvudcoachen riskerar att få sparken efter fiaskot 2025. Enligt FotbollDirekts uppgifter jagas Thomassen av utländska klubbar.

Thomassen. Foto: Bildbyrån

FotbollDirekts profiler Casper Nordqvist, Rasmus Hjortling Olofsson och Tor Sundberg har därför fått svara på hur topp åtta-tränarnas öden ser ut inför 2026.

Blir tränarna kvar till nästa säsong?

Anders Torstensson, Mjällby AIF

Casper Norqvist:

– Ja, men eventuellt i ny roll enligt Fotbollskanalen.

Rasmus Hjortling Olofsson:

– Ja, som huvudtränare och inte i någon annan roll.

Tor Sundberg:

– Ja, allt annat vore fullständigt hål i huvudet.

Kim Hellberg, Hammarby IF

Casper Norqvist:

– Ja, jag tror Hellberg vill vinna SM-guld innan exit.

Rasmus Hjortling Olofsson:

– Ja, men kan bli svår att behålla nästa sommar.

Tor Sundberg:

– Ja, han gör ett sista försök på SM-guldet innan han lämnar för utlandet.

Fredrik Holmberg, Gais

Casper Norqvist:

– Nej, han har inte så mycket mer att vinna på att stanna efter den här megasuccén vars tredjeplats hamnar i skuggan av Mjällbys guld.

Rasmus Hjortling Olofsson:

– Ja, han kommer inte ta över Malmö FF.

Tor Sundberg:

– Absolut. Annars riskerar ”Opa, Opa” att bli ett fiasko.

Stefan Billborn, IFK Göteborg

Casper Norqvist:

– Ja, med Billborn är Blåvitt äntligen på rätt väg igen efter många jobbiga år.

Rasmus Hjortling Olofsson:

– Ja, känns som att Blåvitt har något bra på gång.

Tor Sundberg:

– Ja. Stefan Billborn och Jocke Björklund är bara i början av deras Blåvitt-sejour.

Jani Honkavaara, Djurgårdens IF

Casper Norqvist:

– Ja, finländaren har något spännande på gång i blårandigt och vårens succé i Conference League ska ge honom mer tålamod trots missad Europaplats i allsvenskan.

Rasmus Hjortling Olofsson:

– Ja, nästa säsong blir hans riktiga prov efter kaosvåren i år.

Tor Sundberg:

– Ja, resultaten under hösten bådar gott inför framtiden.

Anes Mravac, Malmö FF

Casper Norqvist:

– Nej, en interimlösning som jag aldrig trodde på. Kommer ryka i vinter.

Rasmus Hjortling Olofsson:

– Nej, hade inte blivit kvar även om interimperioden hade varit en succé.

Tor Sundberg:

– Nej, kommer inte på tal.

Mikkjal Thomassen, AIK

Casper Norqvist:

– Nej, det känns som AIK kommer vilja nysatsa med ny tränare.

Rasmus Hjortling Olofsson:

– Nej, även om resultaten bör vara godkända så är förtroendet förbrukat.

Tor Sundberg:

– Nej. Vill AIK bygga någonting framgångsrikt på längre sikt behöver man byta tränare.

Oscar Hiljemark, IF Elfsborg

Casper Norqvist:

– Ja, mest för att Elfsborg som klubb inte jobbar kortsiktigt.

Rasmus Hjortling Olofsson:

– Nej, Elfsborg behöver hitta rätt och därför tror jag Hiljemark offras.

Tor Sundberg:

– Ja. Det är vad jag tror, däremot är jag tveksam kring om det är rätt val.