Pascal Lundqvist är tillbaka: ”Man har lite träningsvärk”

Ramon Pascal Lundqvist hade inte startat en match sedan i maj.

Nu är ”Blåvitt”-stjärnan tillbaka efter den tunga skadeperioden.

– Det var länge sedan man spelade fotboll, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

IFK Göteborg går som tåget, och i derbyt mot Häcken i förra helgen inkasserade ”Blåvitt” en ny trepoängare och den sjätte förlustfria allsvenska matchen i rad. Men det var inte det enda glädjeämnet i de blåvita leden. Bortafansen på Bravida arena fick även se en efterlängtad comeback.

Det var med drygt 30 minuter kvar att spela som Ramon Pascal Lundqvist, 28, byttes in för Göteborg efter att ha saknats i matchtruppen i de senaste tre matcherna i allsvenskan.

– Det känns jättebra. Det var länge sedan man spelade fotboll så det var skönt att få lite minuter i benen, säger mittfältaren.

Hur känns kroppen nu?

– Det är klart att när man kommer tillbaka så har man lite träningsvärk här och där, men det är alltid så.

”Det var tufft”

Denna säsong har det bara blivit åtta framträdanden för Pascal Lundqvist. Mittfältaren råkade ut för en skada tidigt på säsongen, tog sig tillbaka och gjorde tre matcher i maj, för att sedan missa åtta raka matcher.

– Det var jobbigt. Det var tufft. Speciellt när man hade jobbat ett bra tag och kom tillbaka, men sedan var man lite för tidig på det och fick börja om lite. Det var ganska tufft.

Foto: Bildbyrån

28-åringens senaste startmatch kom mot Degerfors den 19 maj.

Är det den längsta skadefrånvaron du har haft?

– Jag hade lite när jag var yngre, i Holland. Då var jag borta en lite längre tid, säger Pascal Lundqvist.

Fått nytt nummer

När Ramon Pascal Lundqvist nu är tillbaka för ”Blåvitt” bär han ett nytt nummer på baksidan av matchtröjan. Mittfältaren, som tidigare hade nummer 30, har förärats med den prestigefyllda tian.

– Det var kul. Jag gillar numret, ska inte ljuga. Det var ledigt och då fick jag det, säger ”RPL”.

Vem är den bästa nummer tio någonsin?

– Ronaldinho skulle jag säga, avslutar han.

IFK Göteborg tar emot Brommapojkarna klockan 14:00 under söndagen.