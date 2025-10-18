Passningen till Christiansen: ”Har några fler år fotboll i sig”

NORRKÖPING. Malmö tog sin andra seger under interimtränare Anes Mravac.

Detta med två nya bekantskaper som assisterande tränare – i form av Anders Christiansen och Ola Toivonen.

– ”AC” är en väldigt klok fotbollsspelare som hjälper till där nere på ett bra sätt, säger Mravac på presskonferensen efter matchen.

Förutsättningarna inför dagens match mellan IFK Norrköping och Malmö FF var något annorlunda för bortalaget.

Detta då MFF:s båda assisterande tränare, Peter Wettergren och Fred Jähnke, saknades av personliga skäl. I deras ställe fick lagkapten Anders Christiansen och den assisterande sportchefen Ola Toivonen agera ass-tränare – i en match som de Himmelsblå vann med 2-0.

Efter MFF:s seger talade interimtränare Anes Mravac varmt om sina nya hjälpredor.

– Jag tycker att det fungerade riktigt bra. Ola skulle också ha varit med på bänken men han satte sig på läktaren på grund av att vår videoanalytiker James tyvärr blev sjuk. Det var jag, AC och Alf som hjälpte till där nere och jag tycker att det fungerade jättebra. AC är en väldigt klok man och klok fotbollsspelare som hjälper till där nere på ett bra sätt, med Ola på läktaren, säger Mravac på presskonferensen.

”Det är för tidigt för honom – han är fortfarande för bra på planen”

På frågan om Mravac skulle vilja ha kvar sin mittfältare på tränarbänken i framtiden skrattar han till, och svarar.

– Han är fortfarande för bra på planen för att han ska bli tränare. Det är för tidigt för honom. Han har några år fotboll mer i sig, förhoppningsvis.

Vad hade Christiansen och Toivonen för typ av roller?

– Allt från att hålla i uppvärmning till att peppa spelarna till att gå igenom matchplanen tillsammans med mig. Mer specifikt under matchen hade Ola bilden ovanifrån där han såg bättre på Norrköpings struktur och vad vi kunde nyttja beroende på hur de positionerade sig. Sedan hade AC kontakt med Ola vilket gjorde att informationen nådde fram till mig.

Och det gick bra?

– Det får man säga, säger han och skrattar.

”De är hundraprocentiga nu”

En spelare som brukar spela med Christiansen, och inte tränas av honom, är Pontus Jansson. Han menar att dagens vinst var ett tecken på att hans lagkamrat har något att tillföra på tränarbänken.

– De gjorde det bra, och de är hundraprocentiga nu, säger Jansson och ler.

Märktes det av att de var med på något sätt?

– Nej, faktiskt inte. Vi visste om det och hanterade det bra idag.

FotbollDirekt sökte Anders Christiansen för en intervju efter matchen. I och med att han inte hade gjort några spelminuter på planen valde han att tacka nej.