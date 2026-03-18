Påstådda sprickan: ”Dementerar en konflikt”

STOCKHOLM. Djurgården fick nyligen en ny vd.

Nu lämnar sportchef Bosse Andersson.

Det har ryktats om en spricka mellan parterna – men det förnekas.

– Jag kan dementera att det finns en konflikt, det förekommer inget sådant, säger ordförande Erik Gozzi.

Eran Bosse Anderssons Djurgården är över.

Under onsdagen stod det klart att ikonen lämnar sin post som sportchef.

När ordförande Erik Gozzi tog ordet på en minst sagt välfylld presskonferens på Kaknäs var han snabb med att skjuta ner att det skulle röra sig om en intern konflikt som gör att Andersson nu lämnar.

– Jag kan dementera att det finns en konflikt inom klubben, det förekommer inget sådant, säger Gozzi.

”Han är en annan generation och vi är olika som människor”

Det som Gozzi förnekar om är den spricka som det ryktats om mellan Andersson och nya vd:n Hampus Frisén – som alldeles nyligen tillträdde efter att Anderssons vapendragare Henrik Berggren lämnat vd-jobbet för ett nytt uppdrag som generalsekreterare för Svensk Elitfotboll.

– Det är ingen konflikt, men han är en annan generation och vi är olika som människor, säger Andersson själv och tillägger:

– Det här är mitt eget beslut.

Vd:n Frisén fanns inte på plats under presskonferensen vilket väckte förvåning inom mediekåren på plats med tanke på påstådda sprickan.

Men Gozzi tycker inte det är konstigt att Frisén inte närvarade.

– Han kommer vara med i morgon på avtackningen på kansliet, säger Gozzi när frågan kommer på tal.