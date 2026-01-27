Pawel Cibicki döms för penningtvättsbrott

Pawel Cibicki har fått sin dom, rapporterar Sveriges Radio.

Den tidigare allsvenska spelaren döms till skyddstillsyn och behandling mot spelmissbruk.

Cibicki nekar till brott.

Foto: Bildbyrån

Pawel Cibicki, 32, fick sitt kontrakt med IFK Värnamo rivet i oktober 2025 när det framkom att anfallaren stod åtalad för penningtvättsbrott. Åtalet mot den tidigare Malmö FF- och Elfsborg-spelaren ska, enligt Värnamo Nyheter, väckts den 9 september.

Nu rapporterar Sveriges Radio att Cibicki döms för penningtvättsbrott. Tingsrätten dömer 32-åringen till skyddstillsyn och behandling mot spelmissbruk.

Åklagaren menar att Cibicki har lurat en kvinna att föra över 175 000 kronor från ett dödsbo till spelarens bankonto. Anfallaren själv har nekat till penningtvätt och uppgett att pengarna var ett lån för att finansiera spelande.

Spelaren har varit öppen med att han lider av spelmissbruk och har tidigare avtjänat en fyra år lång avstängning för matchfixningsbrott.