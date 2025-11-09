IFK Norrköping kan trilla ur allsvenskan.

Allt avgörs i samband med måstematchen mot IFK Göteborg.

– Varenda aktion från start måste vara den viktigaste vi har gjort, säger tränaren Martin Falk till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det är kniven mot strupen för IFK Norrköping. Klassikerklubbens allsvenska existens avgörs i säsongens absolut sista match, och då är det vinna eller försvinna som gäller.

En seger i kamratmötet med IFK Göteborg på Gamla ullevi skulle innebära nytt allsvenskt kontrakt, medan allt mindre än det skulle kunna betyda att ”Peking” får kvala för sin överlevnad, eller till och med att klubben trillar rakt ur högstaserien.

”Peking” har ett rörigt år bakom sig och går in i måstematchen med fem (!) raka förluster i allsvenskan.

– Vi får verkligen släppa det som har varit. Det är en stor final och en väldigt viktig match för oss som klubb och stad och allting. Det som är skönt är att allt det som har varit, det kan vi radera ur minnet. Vi har byggt laget och gjort väldigt tydliga saker i veckan så vi känner att vi är väl förberedda och bara vill gå ut och spela den här matchen, säger tränaren Martin Falk.

”Finns förklaringar till saker”

Går det bara att radera det som har varit?

– Vi har förstått att det som har varit kan vi inte påverka. Det kan finnas förklaringar till saker, varför säsongen har gått dit den går, men det får inte vara ursäkter. Det vi måste göra nu är att släppa det och jobba framåt. Det finns alltid saker utifrån som kan göra det svårare eller lättare att hantera saker inom en grupp, men jag tycker att de har varit väldigt bra och skickliga på att stänga ute det och bara ”foka” på det vi ska göra nu, säger Falk och fortsätter:

Falk. Foto: Bildbyrån

– Allt vi kan göra nu är de här 90 minuterna. Varenda aktion från start måste vara den viktigaste vi har gjort. Det vi kan göra för klubben, för oss själva i laget och för staden är att lägga vår själ och vårt hjärta i allt som räknas på planen. Då kan vi inte älta saker som har varit.

Hur mår spelartruppen?

– Det är klart att man inte alltid mår skitbra när man är i pressade situationer, men jag tycker att de hanterar det väldigt bra. De har tävlat otroligt bra den här veckan. Det har funnits frustration och blivit väldigt intensiva delar i träningen och väldigt hett. Det har varit viktigt. Då vet vi att vi bryr oss som fan och ska steppa upp ännu mer. Hur de hanterar det är jag väldigt imponerad över.

Draget i krisen

Martin Falk berättar att han, tillsammans med ledarstaben, har förändrat i träningsupplägget under veckan inför den avgörande matchen. I stället för att träna på konstgräs som vanligt har Norrköping bedrivit träningarna på naturgräs i ett försök att väcka tävlingsinstinkten i spelartruppen och uppmuntra duellspel.

– Det har smällt på ordentligt och de har haft höga krav på varandra och jobbat stenhårt. I miljöer där man tävlar ordentligt och det blir mycket duellspel och så är det klart att det kan bli lite bråkigt och tjafsigt, men då vet jag att de är på tå och är redo att kriga. Jag tycker att det har varit ett sundhetstecken och något vi verkligen ville få fram. Vi har kört på gräs i veckan för att tvinga fram de delarna, säger han.

IFK Norrköping. Foto: Bildbyrån

Den 30-åriga Norrköpingstränaren gör sin första säsong som huvudansvarig för ett lag i allsvenskan. Falk har tidigare varit assisterande i bland annat Malmö FF och AIK, där han har haft en huvudtränare att luta sig mot, men nu måste coachen vara ansiktet utåt för ”Pekings” kris.

Hur mår du?

– Som assisterande har jag varit lyckligt lottad att spela matcher som också gäller mycket, men som har varit om att vinna saker. Jag känner ändå att jag kan ta med den erfarenheten, säger han och tillägger:

– Jag tror att jag talar för alla tränare, på hösten är det inte alltid så att livet är det bästa. Det gäller att vara uppgiftsorienterad och ge det mesta av sig själv hela tiden. Jag har under det här året också gått igenom vissa saker på ett personligt plan som har fått mig att få lite perspektiv i saker. Just nu är jag mest inspirerad av att få göra det här, och att vi kan göra något jäkligt fint ihop.

Vad det är som Martin Falk har fått gå igenom under året vill han inte gå in på.

– Jag vill nog hålla det för mig själv. Jag tror att folk kommer ihåg att i samband med Malmö (borta, reds. anm.) hade jag fått lite tuffa besked på ett personligt plan. Det hade inget med klubben att göra. Jag har fått gå igenom saker och lärt mig massor.

”Det är inte ursäkter”

Tidigare i veckan rapporterade Fotbollskanalen att mästarlaget Mjällby vill köpa loss Falk från Norrköping för att inkludera honom i klubbens framtida ledarstab. ”Peking”-tränaren ska dock ha valt att nobba förslaget till förmån för att stanna i IFK. I fredags rapporterade Sportbladet att 30-åringen väntas lämna klubben efter säsongen.

– Jag har inga kommentarer på det. Jag har allt fokus på den här matchen, säger han.

Falk. Foto: Bildbyrån

Samtidigt har IFK Norrköping ett tungt år bakom sig, även utanför fotbollsplanen. Klubben har rapporterats vara i ”kaos” och det har förekommit uppgifter om ett utbrett missnöje med ordföranden Martin Gyllix. Tidigare i höstas fick sportchefen Magni Fannberg lämna ”Peking”, något som ska ha mottagits negativt av delar av spelartruppen.

– Jag kan ge ett djupare svar på det efter säsongen, när man har samlat sig och fått ihop tankar. Just nu upplever jag inte att någon är det (ofokuserade, reds. anm.), nu är alla väldigt ”fokade” på helgen och på matchen. Det är vårt ansvar. Det enda jag kan säga nu är att oavsett vad som har varit så finns det förklaringar till saker under det här året, men jag tycker att gruppen är bra på att landa i att det inte är några ursäkter. Det är det jag vill stå för som ledare, att inte tycka och tänka att man skulle ha haft det, eller att det skulle vara så eller så. Vi har chans att påverka vår egen prestation på söndag och det måste var fokuset, säger Falk.

Matchen mellan IFK Göteborg och IFK Norrköping startar klockan 15:00 under söndagen.