Klart: Magni Fannberg lämnar IFK Norrköping

Sportchefen Magni Fannberg och IFK Norrköping bryter kontraktet.

Det meddelar klubben under fredagen.

”Vi vill tacka Magni för hans insatser i klubben och önska honom lycka till”, meddelar klubbens styrelse.

Foto: Bildbyrån

Under fredagen meddelar IFK Norrköping att de gemensamt med sportchefen Magni Fannberg avslutar kontraktet.

– Jag är djupt stolt över det vi tillsammans har åstadkommit utifrån förutsättningarna vi har haft. Mitt arbete har präglats av handlingskraft, engagemang och ett starkt driv för klubbens och individernas bästa, säger Fannberg till klubbens hemsida.

Enligt tidigare uppgifter ska Pekings ordförande Martin Gyllix tagit över flera av Fannbergs uppgifter, däribland kontraktsförhandlingarna med huvudtränaren Martin Falk. Där till har det även Håkan Ericson kopplats ihop som tänkbar ersättare till Fannberg.

Klubben avslutar med att meddela om ambitionerna framåt:

”Föreningens förändringsarbete fortsätter helt i linje med utstakad strategi och med stor framdrift där sportchefsrollen kommer ses över under hösten med tillsättning därefter.”