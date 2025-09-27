Pekings huvudbry – Nyman utgick skadad: ”Fått slita”

IFK Norrköping förlorade mot BK Häcken.

Då utgick Peking-kaptenen Christoffer Nyman skadad.

– Förhoppningsvis blir han bra i veckan, säger tränare Martin Falk till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

IFK Norrköping åkte på en torsk borta mot BK Häcken under lördagen. Peking-kaptenen Christoffer Nyman blev historisk när han gjorde sin 322:a allsvenska match för klubben.

Själva matchen i sig blev inget vidare för Nyman. Häcken vann med 2–0 och med fem minuter kvar tvingades anfallaren kliva av efter att ha fått sitt lår lindat i samband med en skada.

– Om man tittar på ett större perspektiv har vi verkligen fått slita på honom väldigt mycket. Vilket har gjort att han har känningar. Förhoppningsvis blir han bra i veckan och kan köra nästa vecka igen, men vi får se hur han mår när vi undersöker honom, säger tränaren Martin Falk efter matchen till Fotbollskanalen.

Samtidigt hyllar han Nymans bedrift med 322 allsvenska framträdanden.

– Att vi får vara med om honom, att allsvenskan får vara med om honom… Han är verkligen unik och på alla sätt och vis en otrolig ledare för oss och en fantastisk spelare. Det kommer han att fortsätta vara i IFK Norrköping.

IFK Norrköping ställs mot Gais i nästa match.