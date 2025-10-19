Piken efter derbysuccén: ”Jag hade koll på Salétros”

STOCKHOLM. 17 år gammal blev Adrian Lahdo en av Hammarbys stora derbykungar i segern mot AIK.

2-0-målet var i stora drag mittfältarens som uppfattade Sotirios Papagiannopoulos passning och bröt innan Anton Salétros hann fram.

– Jag hade koll på Salétros och jag såg att ”Sotte” skulle passa så det var bara att kliva in och driva bollen och sedan servera Montader (Madjed), säger Lahdo till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Hammarby vann årets sista Stockholmsderby – och det med besked.

Inför drygt 27 000 åskådare var de grönvita det bättre laget hemma mot AIK.

2-1 slutade matchen och en av förgrundsfigurerna var Adrian Lahdo, som först i december firar sin 18-årsdag.

Mittfältstalangen pratar med stora, glada ögon när FotbollDirekt träffar honom efteråt.

– Jag har jobbat hela året för det här. Jag har varit förberedd att få göra min grej som på träning. Att jag visar att jag kan det nu i en sådan här match… jag är jättestolt över mig själv, jätteglad att jag fått visa det, säger Lahdo.

2-0-målet var mångt och mycket 17-åringens mål som uppfattade att Sotirios Papagiannopoulos skulle slå upp en passning mot Anton Salétros som var desto mindre beredd än Lahdo.

– Jag hade koll på Salétros och jag såg att ”Sotte” skulle passa så det var bara att kliva in och driva bollen som jag tycker att jag är jättebra på och sedan servera Montader (Madjed). Jättekul.

Hyllningen till Besara: ”Han har alltid varit där för mig”

För serveringen till Madjed betydde assist för Lahdo vars lagkamrat förvaltade passningen på bästa möjliga sätt fri med Kristoffer Nordfeldt. Just Lahdo och Madjed såg ut att trivas som fisken i vattnet tillsammans med Paulos Abraham – trion som är födda 2007, 2005 respektive 2002. Framtiden ser med andra ord ljus ut för Bajen.

– Verkligen, säger Lahdo och brister ut i ett stort leende.

– Jätteskönt att få spela med så unga spelare och att vi klickar så bra. Vi har jobbat på det i träning och visar det i match. Det känns fantastiskt.

Trion passas upp av den betydligt äldre Nahir Besara – kaptenen som redan i sommarens Europakval hyllade Lahdo rejält.

17-åringen är glad att ha den dubbelt så gamle Besara som mentor.

– Jätteskönt att ha honom med mig. Nahir pushar mig, han pratar med mig på och utanför planen. Sedan dagen jag kom upp i A-laget har han alltid varit där för mig och vi har klickat bra. Nu spelar vi dessutom tillsammans. Det är jättekul.