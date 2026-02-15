Piken efter frågan om nytt SM-guld: ”Tom hade sagt ja”

Mjällby AIF laddar om inför en ny allsvensk säsong och har chansen att försvara fjolårets SM-guld.

Däremot menar inte guldhjälten Elliot Stroud att det är där ribban ligger.

– Hade du frågat Tom Pettersson hade han sagt ja, definitivt, säger 23-åringen till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

År 2025 blev inte bara det bästa någonsin för Mjällby AIF som fotbollsklubb då man vann SM-guld. Det blev också den historiskt bästa säsongen i allsvenskan, då man slog poängrekord med en förkrossande marginal.

Efter att de gulsvarta från Hällevik säkrade SM-guldet under hösten har det hänt en del när det kommer till både spelartrupp och tränarstab. Den förra huvudtränaren Anders Torstensson har blivit teknisk chef, den assisterande tränaren Karl Marius Aksum har tagit över huvudansvaret för laget och två nya assisterande tränare har kommit in – i form av Fredrik Landén och Gerard Nash.

Trots det menade den mångåriga Maif-anfallaren Jacob Bergström att det inte var så stor skillnad på vardagen vid Strandvallen när FotbollDirekt talade med honom för någon vecka sedan.