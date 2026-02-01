Trots SM-guld och poängrekord: ”Känner ingen press”

Mjällby AIF har gjort om stora delar av sin ledarstab efter guldåret 2025.

Trots det menar fanbäraren Jacob Bergström att mycket är sig likt på Strandvallen i Hällevik.

– Jag har fått ett väldigt bra intryck av alla, det känns riktigt bra, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

År 2025 blev inte bara det bästa någonsin för Mjällby AIF som fotbollsklubb då man vann SM-guld. Det blev också den historiskt bästa säsongen i allsvenskan, då man slog poängrekord med en förkrossande marginal.

Nu laddar laget från Listerlandet upp inför den kommande säsongen och befinner sig på träningsläger i Portugal, där man också deltar i Atlantic Cup. I försäsongsturneringen ställs man mot dubbelt norskt motstånd, i form av Tromsø och Rosenborg, samt tjeckiska SK Artis Brno.

Hittills menar dock trotjänaren Jacob Bergström att vädret inte direkt har visat upp sin bästa sida.