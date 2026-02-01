Trots SM-guld och poängrekord: ”Känner ingen press”
Mjällby AIF har gjort om stora delar av sin ledarstab efter guldåret 2025.
Trots det menar fanbäraren Jacob Bergström att mycket är sig likt på Strandvallen i Hällevik.
– Jag har fått ett väldigt bra intryck av alla, det känns riktigt bra, säger han till FotbollDirekt.
År 2025 blev inte bara det bästa någonsin för Mjällby AIF som fotbollsklubb då man vann SM-guld. Det blev också den historiskt bästa säsongen i allsvenskan, då man slog poängrekord med en förkrossande marginal.
Nu laddar laget från Listerlandet upp inför den kommande säsongen och befinner sig på träningsläger i Portugal, där man också deltar i Atlantic Cup. I försäsongsturneringen ställs man mot dubbelt norskt motstånd, i form av Tromsø och Rosenborg, samt tjeckiska SK Artis Brno.
Hittills menar dock trotjänaren Jacob Bergström att vädret inte direkt har visat upp sin bästa sida.
