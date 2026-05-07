Piken till AIK:s succéaffär: ”Inte en chans”

STOCKHOLM. Jani Honkavaara ville ha Ibrahim Cissé till Djurgården.

På söndag ställs de mot varandra i Stockholmsderbyt.

När FD frågar finländaren om AIK:s nya succéback hade tagit en plats i Djurgårdens elva skrattar finländaren.

– Inte en chans, vi har bra mittbackar här, säger Dif-tränaren.

Jani Honkavaara kom till Djurgården inför 2025.

Ibrahim Cissé kom till AIK den här vintern.

Gemensamt med finländaren och ivorianen är att de jobbade tillsammans i finska KuPS innan respektive exit till Stockholm och allsvenskan – Honkavaara som tränare och Cissé som central försvarare.

– Vi har en lång historia tillsammans. Första gången som jag träffade honom pratade han ingen engelska. Han har växt som människa, säger Honkavaara till FD och fortsätter:

– Han kom till Finland på ett konstigt sätt, det var egentligen inte meningen att han skulle dit, men det var det enda transferfönstret som var öppet. Det var därför som han hamnade i Finland. Han utvecklades mycket där.

Därför var det aldrig nära med Cissé till Djurgården

Det är ingen slump att FotbollDirekt ställer frågor till Honkavaara om Cissé just nu, detta eftersom AIK tar emot Djurgården inför närmare 50 000 åskådare på söndag.

Faktum är att Honkavaara gärna ville ha Cissé till Djurgården.

– Vi var intresserade av honom, men det var inte nära. Nej, han var inte nära. Han är en utländsk spelare och du kommer själv ihåg hur det var med oss och kvoten förra året, säger Honkavaara som i höstas ofta fick utelämna Nino Zugelj och Bo Hegland från trupperna som en följd av överfyllda utlänningskvoten och fortsätter:

– Så nej, det var det inte möjligt att värva honom.

Skulle Cissé platsa som mittback i Djurgården?

– Vi har bra mittbackar här, säger Honkavaara skrattandes innan han blir desto kaxigare:

– Inte en chans, inte en chans. Jag gillar våra mittbackar.