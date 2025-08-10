Pikkarainen hade ”fan club” på Stora valla: ”Gå till jobbet”

”Gå till jobbet”.

Det var budskapet på en banderoll som riktades till Degerfors-spelaren Juhani Pikkarainen.

– Jag visste inte att mina vänner från Finland skulle komma, skrattade den finska försvararen i Max-sändningen.

Efter 45 spelade minuter, plus tillägg, i matchen mellan Degerfors IF och BK Häcken på Stora valla var ställningen 0–0 och bägge lagen gick in till paus mållösa. Då riktades det mesta fokuset mot läktaren. Det var nämligen en grupp som stack ut.

Ett gäng supportrar, som såg ut att vara där för att heja fram Degerfors-spelaren Juhani Pikkarainen, hade skrivit plakat på finska, där budskapet bland annat var att den finska försvararen skulle ”gå till jobbet”.

