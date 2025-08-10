Salétros irritation: ”Dör efter avbrottet”

SOLNA. En rolig första halvlek byttes mot en desto mer avslagen historia i andra.

Förklaringen enligt Anton Salétros?

Det långa avbrottet som orsakades efter ett bengalhav och en fyrverkeripjäs från Djurgårdens klack så fort den andra halvleken startade.

– Det känns som hela matchen dör efter avbrottet. Det var en lång väntan och andra halvlek kändes som en transportsträcka, säger Salétros i den mixade zonen.

AIK mot Djurgården inför 45 922 åskådare på Nationalarenan slutade 0-0.

Lagen bytte chanser i första halvleken där första 45 minuterna var underhållande och intensiva, men efter paus blev det mer tillknäppt och händelsefattigt där John Guidetti och Filip Benkovic fick de stora chanserna men där bollen inte träffade mål.

– Det svåraste i fotboll är att göra mål. Det känns som vi skapar för få lägen för att göra mål. Vi försökte lite i slutet, men vi har inte skickligheten för att skapa tryck på dem, säger Anton Salétros i den mixade zonen.

Den stora snackisen från det mållösa derbyt blev nu i stället det långa avbrottet efter att Dif-klacken sekunderna in i andra halvlek brände av ett bengalhav och smällde av en fyrverkeripjäs. Domaren stoppade matchen och skickade ner spelarna i omklädningsrummet.

– Vi fick hålla i gång i 30 minuter nere i omklädningsrummet. Det är lika för alla, vi gjorde vårt bästa, konstaterar Salétros som dock menar att det långa avbrottet påverkade den andra halvleken negativt.

Får frågan om Mjällby: ”Får se, verkar väldigt starka…”

I och med 0-0-resultatet har AIK inte vunnit något derby i år. I våras spelade laget 0-0 hemma mot Hammarby och bortamötet med Djurgården slutade 1-1 efter en sen kvittering från just Salétros.

– Vi vill alltid vinna matcherna, speciellt derbyna. Nu har vi kryssat mot Djurgården två gånger i år, det är tappade poäng och derbysegrar, säger Salétros som sedan får frågan om jakten på Mjällby i guldracet som i går bortavann mot MFF med 3-1.

– Vi får se, Mjällby verkar väldigt starka just nu.

Fotnot: Tabellfyran AIK har hela tolv poäng upp till serieledande Mjällby efter 19 omgångar.