Press på AIK och Blåvitt – Gais upp på Europaplats

Gais är ny trea i allsvenskan, detta efter seger under lördagskvällen hemma mot IFK Norrköping med 2-1.

Därmed är det press på såväl AIK som IFK Göteborg i morgon i jakten på Europa.

Mjällby leder allsvenskan, Gais är trea. Två minst sagt anmärkningsvärda tabellplaceringar.

Medan Maif stormar mot guldet är Gais just nu på Europaplats, detta efter seger hemma mot IFK Norrköping under lördagskvällen.

Segersiffrorna skrevs till 2-1 där Niklasson Petrovic och Amin Boudri gav laget en 2-0-ledning redan i första halvlek.

Gästerna reducerade med dryga tio minuter kvar genom tunisiske landslagsmannen Neffati, men närmare än så kom inte ”Peking” inför närmare 6 000 åskådare i höstrusket på Gamla Ullevi.

I morgon kan tredjeplatsen tas tillbaka av AIK eller IFK Göteborg som båda spelar, mot Värnamo respektive Hammarby på hemmaplan.