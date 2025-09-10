Priske till FD: ”Bästa för mig var att stanna i Djurgården”

STOCKHOLM. Det blev ingen transfer i sommarfönstrets sista dagar, detta trots ett enormt intresse.

August Priske ler åt uppståndelsen som slutade med en ny höst i Djurgården.

– Jag är väldigt glad över det, jag och Bosse hade ett bra snack och vi var eniga om att det bästa för mig var att stanna här, säger dansken till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det var i slutet augusti som sportchef Bosse Andersson efter August Priskes avgörande mål mot Brommapojkarna gick ut i den mixade zonen och berättade om dansken som hett villebråd för utländska klubbar: ”Trycket och intresset är enormt kring August”.

Men trots stora bud på anfallaren blev Priske kvar i Djurgården – och inte han själv emot.

– Det känns skönt. Jag är väldigt nöjd och glad över det, säger Priske till FD och fortsätter:

– Jag och Bosse hade ett bra snack och vi var eniga om att det bästa för mig var att stanna här.

Priske har vräkt in mål i allsvenskan den här sommaren och är delad trea i skytteligan med sina tio fullträffar.

Nyligen belönades han med en plats i danska U21-landslaget för första gången – och han tackade för chansen genom att göra ett mål och en assist borta mot Wales.

– Det var fett. Jag fick hoppa in i slutet och även om det inte var mina viktigaste poäng i karriären var det både kul och viktigt för mig, säger Priske om 6-2-viktorian i EM-kvalet för U21.

Derbypeppen: ”Låg i sängen mitt under landslagsamlingen och tänkte på det”

Nu väntar derby mot Hammarby på söndag och Priske som fortfarande inte vunnit något Stockholmsderby är exalterad inför hemmamötet på 3Arena.

– Jag låg faktiskt i sängen mitt under landslagssamlingen och tänkte på derbyt, jag tänkte att ”fan, nu är det dags att vinna”. Det ska bli riktigt roligt.

Djurgården har sex poäng upp till Europaplats med åtta omgångar kvar att spela. Priske ger inte upp tredjeplatsen.

– Nej, sjukare saker har hänt i fotboll. Jag har helt klart tron på det, avslutar 21-åringen.