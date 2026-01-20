Profilens tunga kritik: ”Något fundamentalt fel i hur AIK styrs”

AIK har ännu en ny tränare.

Då riktar profilen och TV-experten Martin Åslund skarp kritik mot ”Gnagets” ledning.

– Det är något som inte fungerar, säger han i Viaplays TikiTaka-studio.

Foto: Bildbyrån

Det var i fredags kväll som AIK till sist presenterade sin nya huvudtränare efter att Mikkjal Thomassen fått sparken tidigt i januari. Valet föll på den spanska 50-åringen José Riveiro, som ansluter senast från den egyptiska storklubben Al Ahly.

– Jag är rätt säker på att de letar efter en tränare som har ett utbildande sätt med spelet och med spelarna. Det känns som att de nästan tvingade bort Mikkjal (Thomassen) genom att köpa unga spelare och göra sig av med äldre, säger TV-experten och den tidigare AIK-spelaren Martin Åslund i Viaplays TikiTaka-studio.

Riveiro blir ”Gnagets” sjunde tränare sedan år 2020 (inklusive interimtränaren Henok Goitom under säsongen 2022). AIK har alltså haft sju olika huvudtränare på de senaste sex åren.

– Jag tycker att det är märkligt att AIK har en verksamhet där det är så få som har varit elitspelare själva. Jag har lite svårt att förstå att de byter tränare och styrelse men det är samma människor bakom. Det är något som inte fungerar, säger Åslund och fortsätter:

– Som AIK:are funderar jag mer på vad det är som gör att vi hela tiden faller i samma strukturella fälla och fastnar i samma typ av behov av tränarskiften och dispyter. Det är något fundamentalt fel i hur AIK styrs.

Som spelare representerade Martin Åslund AIK mellan 1999 och 2004. Han gjorde nästan hundra matcher för ”Gnaget”.