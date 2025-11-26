Publiksuccé i kval-returen: ”Svårt att ta in”
Örgryte mobiliserar inför kvalreturen mot IFK Norrköping.
Enligt GP är 19 supporterbussar bokade – och över 2 500 bortabiljetter sålda.
Klassikerklubben Örgryte IS är en match från allsvenskt spel 2026. Superettan-trean krossade IFK Norrköping (3–0) i kvalet på Gamla Ullevi i lördags, och när det är dags för returmötet väntas det bli ett rejält bortastöd för Öis.
Enligt lokaltidningen GP är hela 2 500 biljetter sålda till bortasektionen på Platinumcars arena inför lördagens match, och på tisdagskvällen återstod bara ett hundratal biljetter till försäljning. Totalt väntas det minst bli 3 000 bortasupportrar på lördag, enligt GP. Platinumcars arena tar in runt 16 000 åskådare.
Samtidigt har Örgrytes supportrar bokat upp 19 bussar till Norrköping.
– Det är svårt att ta in, säger Mattias Bladmyr, ledamot i supporterklubben ”Balders Hages” styrelse, till GP.
Matchen mellan IFK Norrköping och Örgryte startar klockan 15:00 på lördag.
