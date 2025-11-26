Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Publiksuccé i kval-returen: ”Svårt att ta in”

Fredrik de Ron
Webbredaktör
Örgryte mobiliserar inför kvalreturen mot IFK Norrköping.
Enligt GP är 19 supporterbussar bokade – och över 2 500 bortabiljetter sålda.

251122 Örgrytes supportrar med tifo inför fotbollsmatchen i kvalet till Allsvenskan mellan Örgryte och IFK Norrköping den 22 november 2025 i Göteborg.
Foto: Bildbyrån

Klassikerklubben Örgryte IS är en match från allsvenskt spel 2026. Superettan-trean krossade IFK Norrköping (3–0) i kvalet på Gamla Ullevi i lördags, och när det är dags för returmötet väntas det bli ett rejält bortastöd för Öis.

Enligt lokaltidningen GP är hela 2 500 biljetter sålda till bortasektionen på Platinumcars arena inför lördagens match, och på tisdagskvällen återstod bara ett hundratal biljetter till försäljning. Totalt väntas det minst bli 3 000 bortasupportrar på lördag, enligt GP. Platinumcars arena tar in runt 16 000 åskådare.

251122 Örgrytes Noah Christoffersson jublar med lagkamrater efter 2-0 under fotbollsmatchen i kvalet till Allsvenskan mellan Örgryte och IFK Norrköping den 22 november 2025 i Göteborg.
Foto: Bildbyrån

Samtidigt har Örgrytes supportrar bokat upp 19 bussar till Norrköping.

– Det är svårt att ta in, säger Mattias Bladmyr, ledamot i supporterklubben ”Balders Hages” styrelse, till GP.

Matchen mellan IFK Norrköping och Örgryte startar klockan 15:00 på lördag.

