Radarpartnerns Vasic-svar: ”Önskar honom det bästa”

STOCKHOLM. Nikola Vasic ryktas lämna IF Brommapojkarna för Hammarby IF.

Hur det hela nu än slutar är det tydligt vad som är viktigast enligt hans radarpartner från ifjol.

– Jag hoppas bara han blir glad för var han än kommer att vara nu framåt, säger Adam Jakobsen till FotbollDirekt.

Nikola Vasic gjorde otrolig succé ifjol, blev allsvensk skyttekung och såg ut att efter säsongen lämna IF Brommapojkarna för Hammarby IF, men i sista omgången var olyckan framme och Vasic drog korsbandet.

Fjolårets skyttekung har sedan dess inte gjort några tävlingsminuter, men trots det så ser en flytt till Hammarby ut att vara nära samtidigt som comeback också närmar sig.

FotbollDirekt kunde i slutet av förra veckan dock rapportera, efter att Vasic varit på plats under Bajens Conference League-möte med Rosenborg, att inget bud presenterats till anfallaren, men att parterna för en dialog.

Hur det hela slutar återstår att se, men något som verkar tydligt är att skriverierna kring Vasic och Hammarby inte medfört något ond blod för anfallaren med lagkamraterna i BP.

Adam Jakobsen, som tillsammans med Vasic var den främsta anfallsduon i allsvenskan ifjol (Jakobsen spelade fram Vasic till fem mål, flest assist till samma spelare), är tydlig med vad det viktigaste är gällande hans radarpartner.

– Jag hoppas bara han blir glad för var han än kommer att vara nu framåt. Det är en otroligt bra person och bra spelare också. Jag tror alla önskar honom det bästa, framförallt efter skadan. Sen om det blir här eller någon annanstans, det spelar ingen roll. Sen såklart om det blir här så blir man glad, säger han till FotbollDirekt.

Han har inte avslöjat något för dig?

– Nej, det som jag vet är det som alla andra vet, det som står i media. Ena dagen så är han klar för Bajen, andra dagen är han här, så jag vet inte mer.