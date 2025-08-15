På plats i går kväll – nya detaljerna kring Vasic 

Nikola Vasic är aktuell för Hammarby och i går kväll fanns han på läktarplats på 3Arena mot Rosenborg.

Nu kommer nya uppgifter om stjärnans läge.

Hammarby har efter gårdagens uttåg i Conference League snabbt gjort en ny värvning med Obilor Okeke från Oslo. Frågan är nu om en tidigare allsvensk skyttekung blir nästa drag av sportchef Mikael Hjelmberg?

FotbollDirekt kunde hur som helst för en vecka sedan avslöja att Nikola Vasic genomgått en läkarundersökning med Hammarby – och klarat den. FD hade även en vecka tidigare rapporterat om att han bara är 2-3 veckor i från en comeback

När det kommer till dagsaktuell bild kring fjolårets skyttekung så står följande klart.

1. Hammarby har inte presenterat något bud och Vasic har med det ännu inte framfört krav till BP om att han vill lämna.

2. En dialog mellan parterna har påbörjats men utan att – enligt FD:s uppgifter – ekonomi detaljer har diskuterats. En variant kan även bli ett delvis prestationsbaserat avtal.

Enligt vad FD erfar har 34-åringen en lön på mellan 60 000 till 70 000 i månaden i BP.

Det ljusnar under alla omständigheter för Vasic efter korsbandssmällen i slutet av förra året och till råga på allt med ett utgående kontrakt. Sportbladet avslöjade där efter en förlängning med BP.