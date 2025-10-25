Rekorddoft efter två gånger på 72 sekunder

Djurgården är uppe i 4-1 hemma mot IFK Värnamo.

Och mest glädje lär det ge August Priske som är ny allsvensk skytteligaledare.

Foto: Bildbyrån

August Priskes framgångar bara fortsätter. I dag två nya mål och frågan är om han inte snuddar vid något slags rekord? Hans 3-0 och 4-0 kom nämligen inom loppet av 72 sekunder.

Den 21- årige danske anfallaren går nu med 17 mål om Nahir Besara i den allsvenska skytteligatoppen.

Vad det här gör med Priskes värde i kommande transferfönster återstår att se – men FotbollDirekt har tidigare rapporterat om att Djurgården kommer att kräva minst 110 miljoner kronor i en januari- affär.

Matchen pågår.