Rekorddoft efter två gånger på 72 sekunder
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Djurgården är uppe i 4-1 hemma mot IFK Värnamo.
Och mest glädje lär det ge August Priske som är ny allsvensk skytteligaledare.
August Priskes framgångar bara fortsätter. I dag två nya mål och frågan är om han inte snuddar vid något slags rekord? Hans 3-0 och 4-0 kom nämligen inom loppet av 72 sekunder.
Den 21- årige danske anfallaren går nu med 17 mål om Nahir Besara i den allsvenska skytteligatoppen.
Vad det här gör med Priskes värde i kommande transferfönster återstår att se – men FotbollDirekt har tidigare rapporterat om att Djurgården kommer att kräva minst 110 miljoner kronor i en januari- affär.
Matchen pågår.
Den här artikeln handlar om: