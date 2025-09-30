AVSLÖJAR: Djurgårdens nya mål – ska slå rekord

Djurgården fortsätter att imponera, och inte minst August Priske.

I går kväll ny succé och nu är dansken uppe på 14 mål den här säsongen.

Enligt FotbollDirekts uppgifter är Dif:s pris i januari nu satt till tio miljoner euro.

– Vi slog transferrekord med en dansk för 20 år sedan och det kan vi göra igen, säger Bosse Andersson.

Foto: Bildbyrån

I går kväll fortsatte August Priske att bygga på sin närmast sensationella utveckling. Tre nya mål och nu utmanar han på allvar Bajen-stjärnan Nahir Besara om skytteligasegern.

Och med det uppges insatserna växa betydligt kring Djurgårdens dansk.

Enligt FotbollDirekts uppgifter är Djurgårdens mål efter succén att slå det transferrekord som sattes för ett år sedan med Lucas Bergvall.

FD har tidigare i höst avslöjat att Djurgården nobbade ett andra bud från Salzburg på 65 miljoner kronor.

Enligt nya uppgifter – om det blir en januari-transfer – är priset satt till minst tio miljoner euro, det är motsvarande 112 miljoner kronor.

Det är det beskedet utländska klubbar kommer att få från Djurgården.

Bosse Andersson som nu ser ut att ha en ny stor affärsmässig framgång inom räckhåll bemöter uppgifterna.

– Jag kan säga att jag var klar och tydlig när vi förhandlade om honom i det senaste fönstret att den här resan ska inta ta slut i september med en klubb i Österrike, kommenterar Djurgårdens sportchef för FotbollDirekt.

– Jag har hela tiden trott på Premier League och det är det vi och han ska sikta på.

Ni uppges, enligt våra uppgifter, ha satt ett minimum-mål på 10 miljoner euro. Vill du kommentera det?

– Alltså… för 20 år sedan sålde vi Sören Larsen för rekord och jag skulle inte bli förvånad om det blir ännu ett rekord 20 år senare med ännu en dansk. Det kan jag säga.

Om en övergång blir verklighet på den här nivån som nu nämns kan Djurgården bli först i den allsvenska historien med två stycken plus 100-miljonersaffärer.

August Priske har ett kontrakt med Djurgården fram till december 2028. Priset när han köptes i somras? 3,5 miljoner kronor. Sören Larsen såldes för 22 miljoner kronor 2005 till tyska storklubben Schalke 04.