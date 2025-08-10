Rinne efter comebacken: ”Då blir jag förbannad”

SOLNA. Inte en tävlingsmatch sedan 15 maj.

Men nu var Jacob Rinne tillbaka mellan stolparna för Djurgården i 0-0-derbyt mot AIK.

Nu hoppas förra sommarens stjärnvärvning från Saudiarabien bli kvar i startupställningen.

– Om Jani (Honkavaara) vill att Filip (Manojlović) ska spela blir jag förbannad, säger Rinne leendes till FotbollDirekt.

Han värvades in som Jacob Widell Zetterströms ersättare förra sommaren. Efter två år i Saudiarabien fick Jacob Rinne igenom sin drömflytt till favoritklubben Djurgården.

Men i år har det gått tungt för Rinne som mer eller mindre enbart fick nöja sig med Europamatcherna i våras. I allsvenskan blev han snabbt petad av nyförvärvet Filip Manojlović, serben som inte hann bli registrerad till Conference League-slutspelet.

Fram till i dag hade Rinne bara gjort tre matcher i årets allsvenska, den senaste i mitten av maj mot Mjällby.

– Det har varit en frustrerande tid sedan vi åkte ut Europa. Jag har bara försökt gnugga på under veckorna på Kaknäs och göra mitt bästa där. När chansen väl skulle dyka upp skulle jag också ta den, och det tycker jag att jag gjorde i dag.

För som Rinne är inne på kastades han i Djurgårdens mål mot AIK. Ett oväntat drag av tränaren Jani Honkavaara kan tyckas att peta Manojlović, men Rinne blev inte helt ställd.

– Det var pirrigt. Jag fick reda på det definitivt i morse. Vi hade pratat lite om det under veckans gång så jag hade det lite på känn… men det har jag också haft tidigare under våren så jag ville inte ta ut något i förskott, säger Rinne och fortsätter:

– Jani var tydlig med att det är öppet race för alla spelare efter Halmstadsmatchen senast som inte var tillräckligt bra (1-1). Alla väntade febrilt på startuppställningen i morse.

Rinne om kampen med Manojlović: ”Är ju så det är”

Rinne är själv nöjd med sin insats i 0-0-matchen inför 45 922 åskådare på Nationalarenan.

– I det stora hela var det stabilt från min sida, jag gjorde några sköna räddningar och kom ut bra på bollarna, men det är tråkigt att vi inte kommer härifrån med tre poäng.

Kan Honkavaara peta dig efter den här insatsen? Hållen nolla inför ett utsålt, kokande derby?

– Det kan han göra, han kan göra vad han vill. Han är chefen. Men vill han att jag spelar så är jag redo, vill Jani att Filip ska spela blir jag förbannad, säger Rinne leendes och fortsätter:

– Det är ju så det är, det är så vår bransch funkar.