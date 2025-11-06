Stänger dörren för en framtid i Öster: ”Har gått enligt plan”

Roberth Björknesjö har väckt liv i ett krisande Östers IF och hoppet om nytt allsvenskt kontrakt lever.

Trots det ser inte 52-åringen ut att bli kvar i Växjöklubben, även om det är något klubben hoppas på.

– Jag kan bara kommunicera att vi är öppna för det, säger Ola Larsson till FotbollDirekt.

– Jag funderar inte ens i de banorna, mitt uppdrag är till sista november här, fyller Björknesjö i.

Foto: Bildbyrån

Nykomlingarna Östers IF har haft en tuff comebacksäsong i allsvenskan och i början av september valde klubben att agera genom att sparka Martin Foyston och ersätta honom med Roberth Björknesjö. Med en omgång kvar av allsvenskan kan vi även konstatera att bytet blivit lyckat. Växjöklubbens poängsnitt har höjts under 52-åringen och med en omgång kvar av allsvenskan lever fortsatt hoppet allsvenskt spel 2026.

Samtidigt som Östers serietillhörighet kommer att avgöras på söndag hägrar en annan viktig fråga för klubben, vem ska leda laget nästa år?

Ola Larsson har tidigare berättat för FotbollDirekt att man gärna förlänger med Björknesjö och det står han fortsatt fast vid, samtidigt som fokus nu ligger på söndagens match mot Djurgården.

– Jag har en väldigt positiv bild av Robban generellt. Sedan har Robban sina egna tankar kring vad han vill göra, säger Ola Larsson och skrattar.

– Jag kan bara kommunicera att vi är öppna för det liksom. Men när han kom hit var det också med premissen att han skulle utföra det här arbetet. Sedan har tanken hela tiden varit att sätta sig ner och prata efter det. Jag vill inte störa honom med den här diskussionen nu. Det handlar bara om att göra arbetet och sedan får vi se vad vi gör efter det.

Björknesjö själv, som för andra året i rad gör succé som interimtränare, verkar dock vara inställd på att söndagens match (eller ett eventuellt kval) blir det sista han gör med klubben.

– Jag har ett avtal säsongen ut här, sedan är mitt avtal slut. Det blir ingen fortsättning efteråt, utan jag gör allt för att vi ska stanna kvar i allsvenskan. Jag hade en dröm när de ringde, att det skulle avgöras på söndag och nu är vi snart på söndagen och det är då det avgörs. Det har gått enligt plan, vi har höjt poängsnittet ordentligt, det är bara det att Degerfors också har gjort det väldigt bra. Så jag är glad att det kommer att avgöras på söndag, säger han till FotbollDirekt.

Så även om Ola Larsson kommer med en blank check nästa vecka blir det ingen fortsättning för dig?

– Haha, jag funderar inte ens i de banorna, mitt uppdrag är till den sista november här och jag hoppas att vi gör en maxprestation mot Djurgården, då har vi en god chans att vara kvar i allsvenskan, antingen genom kval eller direkt.

Östers IF ställs mot Djurgårdens IF i den sista omgången och minst en poäng krävs för att det i alla fall ska bli kvalspel för Växjöklubben.