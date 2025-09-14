Rydström upprörd: ”Vi har underpresterat”

Malmö FF ledde med 2–0.

Sedan hämtade Elfsborg upp till 2–2.

– Jag kan inte tycka synd om mig själv, säger MFF-tränaren Henrik Rydström till Fotbollskanalen.

Foto: Alamy

Malmö FF tappade poäng borta mot Elfsborg. Skånelaget hade tagit en 2–0-ledning men på bara några minuter i andra halvlek gjorde Elfsborg både ett och två mål.

Matchen slutade 2–2 och efter matchen var tränaren Henrik Rydström irriterad över de insläppta målen.

– Vi blir hårt straffade i den perioden när de gör två mål. Det finns egentligen ingenting som tyder på att de ska göra mål. Det är en svår bortamatch men vi får dem precis dit vi vill. Allt är inte hundraprocentigt i första, men de har väl inte ett avslut på mål tror jag, säger han till Fotbollskanalen.

Rydström adresserar att det har handlat om marginaler när MFF har tappat poäng.

– Det är klart att det finns det. Sen kommer alltid den psykologiska faktorn in. Det är lätt att säga att ”ni kämpar inte”. Men det är klart att man gör det. Men när bollarna går in tänker man inte, nu blir det att man tänker mer, tar en touch till och tvivlar lite, säger han och fortsätter:

– Men jag är lite trött på att ens försöka tycka synd om sig själv. Det existerar inte. Det är nästa match som gäller hela tiden nu för att visa att du faktiskt har lärt dig någonting. Sen är det press och stress och allt det där. Det är en del av det.

Nu riktas blickarna mot nästa match.

– Men sen är jag som spelarna, jag kan inte tycka synd om mig själv. Det handlar om nästa match och nästa träning. Det där ingår.

I nästa match ställs MFF mot Djurgården.