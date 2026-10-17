Rygaard lämnar Häcken efter säsongen – ”Gör lite ont”

Mikkel Rygaard får inget nytt kontrakt med BK Häcken.

Lagkaptenen lämnar klubben efter fem år.

– Att de tackade nej till mig som fotbollsspelare gör lite ont, säger han till GP.

Foto: Bildbyrån

Nu är det klart att den här säsongen blir Mikkel Rygaards sista i BK Häcken. Den 35-årige dansken har ett kontrakt som går ut vid årsskiftet, och klubben har valt att inte erbjuda honom ett nytt.

– Våra vägar skiljs efter fem fantastiska år, då klubben beslutade att inte erbjuda mig ett nytt kontrakt. Jag hoppas att jag genom mina prestationer på planen har gett mycket glädje och bra upplevelser till våra fans och de som har följt mig under min tid här, säger Rygaard i ett uttalande.

Redan i september berättade han för Tipsbladet att han inte hade fått något konkret från klubben, och att det såg ut som att hans tid i Häcken närmade sig slutet. Då sa han också att han hoppades att klubben i så fall skulle ha respekten att säga det till honom på ett ordentligt sätt.

”Ett speciellt möte”

Beskedet kom förra tisdagen, när Rygaard satte sig ner med sportchefen Erik Friberg och fotbollschefen Martin Ericsson.

– Jag hade såklart hoppats att de skulle erbjuda mig något, men så blev det inte. Det var ett speciellt möte, säger han till GP.

– Jag hade hoppats att vi skulle sätta oss ner och prata om hur en fortsättning skulle se ut, men det kändes som att de ville ta en annan väg.

Foto: Bildbyrån

Martin Ericsson hyllar dansken på klubbens hemsida.

– Mikkel är en spelare som under sina fem år i klubben kontinuerligt bidragit med mål och assist, genom vår mest framgångsrika period i historien. Med sin vänsterfot har han varit ett ständigt hot för våra motståndare, och en spelare vi älskar att titta på, säger Ericsson.

Rygaard kom till Häcken 2022 och har vunnit både SM-guld och svenska cupen med klubben. I september berättade han att han främst siktar på en flytt hem till Danmark, och att han redan har haft kontakt med en dansk klubb.

Han tackas av i samband med säsongens sista hemmamatch, mot Elfsborg den 22 november.