Mikkel Rygaard kan lämna Häcken: ”Ingen förlängning på bordet”

Mikkel Rygaard kan göra sina sista månader i BK Häcken.

Danskens kontrakt löper ut vid årets slut och har ännu inte hört något från Häcken om en eventuell kontraktsförlägning.

– Som det ser ut idag verkar det som att det närmar sig slutet på min tid i Häcken, säger Mikkel Rygaard till Tipsbladet.

Foto: Bildbyrån

BK Häckens lagkapten Mikkel Rygaard går en osäker framtid till mötes. Den danske mittfältaren har snart spelat fem år i den svenska klubben, men snart kan det vara slut. Rygaard har ett kontrakt som löper ut vid årets slut, och han har ännu inte hört något från BK Häcken om en eventuell kontraktförlängning. Det berättar han i en intervju med Tipsbladet.

– Rent praktiskt har jag bara ett par månader kvar på kontraktet, och just nu har jag inte fått något konkret från klubben, så på det sättet närmar det sig sitt slut, eller hur? Då vet man också att det kan gå väldigt snabbt i fotboll, och plötsligt kan man stå där med ett erbjudande från klubben, så det kan snabbt förändras. Men som det ser ut idag verkar det som att det närmar sig slutet på min tid i Häcken, säger Mikkel Rygaard i en intervju till Tipsbladet.

På frågan om hur han känner inför möjligheten att lämna klubben svarar han:

Tja, både och, det är självklart en klubb jag tyckt mycket om och har varit glad över att vara i, och vi har det bra och njuter av livet i Göteborg. Samtidigt kan man också lätt acceptera om klubben vill gå en annan väg, eller satsa på något som är lite yngre, så jag är inte bitter över att de kanske vill gå den vägen, och fortsätter:

– Jag tycker att mina fem år i klubben har varit väldigt framgångsrika, och jag hoppas att klubben och folk runt omkring har varit nöjda med mina prestationer. Då kan det vara dags för någon annan att försöka ta över det skeppet. Oavsett om det blir det ena eller det andra har jag ställt in mig på det mentalt.

Någon form av dialog har dock förts med klubben i korridorerna



– Alltså, det har varit lite på gång i korridorerna när jag stött på sportchefen, som faktiskt är min gamla lagkamrat. När jag gått förbi honom har han sagt att han gärna ser mig i klubben i några år till, kanske i en annan roll än den jag har just nu.

– Men det är inget jag kan hänga hela min framtid på, att man bara har pratat om det i korridorerna. Jag måste helst se något konkret på papper, och att det verkligen är vad de vill, innan jag tror på att det finns en framtid i klubben. Därför säger jag att jag tror att det just nu närmar sig slutet.

Att Häcken ännu inte kommit med något kontraktserbjudande är dock ingenting som förvånar dansken.

– Jag har varit i klubben i några år nu, och jag vet att de inte är de allra snabbaste med att få saker på plats i god tid, så jag hade tänkt att det kanske kommer här mot slutet.

– Men nej, det förvånar mig inte att jag inte har fått något ännu. Jag hoppas bara att om de nu väljer att gå en annan väg och satsa på något annat, så har de respekten att säga det till mig på ett ordentligt sätt. Det är vad jag önskar om de väljer något annat, säger Rygaard.

I dialog med dansk klubb

Om det blir ett farväl till BK Häcken pekar pilen mot dansk fotboll, där Rygaard faktiskt redan har haft en del samtal.

Reglerna tillåter Rygaard att prata med andra klubbar eftersom han har mindre än ett halvår kvar på kontraktet med Häcken.

– I fotboll får man aldrig utesluta några möjligheter, men som det känns just nu tror jag att intresset främst handlar om att flytta hem till Danmark. Det är nog där vi först försöker se vilka möjligheter som finns.

Eftersom Rygaard har under sex månader kvar på kontraktet står det honom fritt att prata med andra föreningar, något han också har gjort.



– Ja, lite grann. Jag ska också träffa min agent den här veckan för att lägga upp några planer, och han ska börja titta på vilka möjligheter som kan finnas. Men ja, det har varit lite kontakt, så man har varit tvungen att förbereda sig lite på att det kan gå åt ett annat håll.

Han bekräftar att samtalen förts med en klubb i hemlandet, men vill inte gå in på vilken förening det handlar om.

– Ja, det var det. Vi får nog låta resten vara lite osagt än så länge, avslutar Mikkel Rygaard till Tipsbladet.

Den nu 35-årige dansken har tidigare spelat i Lyngby Boldklub, FC Nordsjælland, Næstved Boldklub, Herfølge och Nykøbing FC (som då hette Lolland-Falster Alliancen).