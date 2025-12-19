Så blev Åge Hareide en svensk tränar-ikon

Åge Hareide är död.

Den norske tränarlegendaren blev 72 år gammal.

Han har bland annat vunnit SM-guld med både Malmö FF och Helsingborgs IF.

Foto: Bildbyrån

Det var i går, torsdag, som familjen meddelade att Åge Hareide till sist har lämnat oss. Den norske ex-tränare diagnostiserades med hjärncancer i somras och hade sedan dess varit allvarligt sjuk, och under natten till onsdag somnade han in omgiven av sin familj, 72 år gammal.

”Nu har han spelat sin sista match. Vi är evigt tacksamma för all kärlek vi fått under den tid han varit sjuk”, skrev sonen Bendik Hareide i ett uttalande till norska VG.

Åge Hareide föddes för 72 år sedan, den 23 september 1953 i Hareids kommun i Møre og Romsdal fylke, Norge. Som ung var han en lovande fotbollsspelare och 1969 gjorde han debut för IL Hødds A-lag innan han värvades till den norska storklubben Molde 1976. I Molde blev det totalt nästan 100 matcher innan den stora utlandsflytten kom.

1981 värvades Hareide till engelska Manchester City där han spenderade en säsong för att sedan göra två säsonger i Norwich City. Efter det engelska utlandsäventyret vände han hem till Norge och Molde där han avslutade sin spelarkarriär.

Hareide i Manchester City, 1981. Foto: Bildbyrån

Som spelare gjorde Åge Hareide 50 A-landsamper för det norska landslaget mellan 1976 och 1986.

Ledde Molde till cupguld

I Sverige känner vi främst Åge Hareide som tränare, och det var en sömlös övergång från spelare till coach. Efter hans sista säsong i Molde 1986 tog han över som tränare för den norska storklubben, en post som han hade fram till 1991 innan han återanställdes 1993. Den första stora titeln som tränare kom 1994 efter seger mot FK Lyn i finalen av norska cupen.

1998 gjorde Hareide intåg på den svenska fotbollsscenen som ny tränare för Helsingborgs IF, som då inte hade vunnit guld på över 50 år (1941). Under hans första år i skånelaget vann Helsingborg Svenska cupen, men det efterlängtade SM-guldet fick dock vänta och i Hareides debutsäsong fick HIF nöja sig med en andraplats i allsvenskan, två poäng bakom svenska mästaren AIK.

Presenteras som ny HIF-tränare, 1997. Foto: Bildbyrån

Året därpå skulle däremot bli en större succé. Säsongen 1999 blev Åge Hareides första avtryck i den svenska fotbollen när han ledde Helsingborg till SM-guld för första gången sedan krigstiden. HIF vann serien en poäng före andraplacerade AIK.

Perioden i Helsingborg stannade på två år och år 2000 lämnade Hareide klubben för danska Brøndby där han vann den danska ligan 2002. Därefter vände han hem till Norge igen, men denna gång landade valet på Rosenborg. Där blev det både liga- och cupguld innan han landade Norges mest prestigefyllda tränaruppdrag.

Mellan 2004 och 2008 basade Åge Hareide över det norska herrlandslaget innan han vände tillbaka till Sverige ännu en gång.

Återkomsten till Sverige

Under sommaren 2009 anställdes Hareide som ny tränare för Örgryte IS, som vid den tidpunkten låg sist i den allsvenska tabellen. Norrmannen kom in med en förhoppning att rädda Öis från nedflyttning till superettan men uppdraget visade sig vara allt för stort.

Efter det misslyckade räddningsuppdraget under hösten 2009 gjorde Hareide två säsonger i norska Viking, men under sommaren 2012 vände han åter tillbaka till Sverige för en ny sejour i Helsingborgs IF. Succén från första sejouren uteblev dock, och både 2012 och 2013 landade HIF in på mittenplaceringar i allsvenskan.

I januari 2014 hade Åge Hareide gjort klart med ett nytt tränaruppdrag inom Sveriges gränser. Då tog norrmannen över den regerande mästaren Malmö FF, klubben som han kanske är allra mest förknippad med i dag. Då krossade MFF allt motstånd och vann allsvenskan 2014 med hela sex poäng ned till IFK Göteborg på andraplatsen.

2014. Foto: Bildbyrån

Samtidigt fick Malmö kvala till Champions League och under Hareide kvalificerade sig föreningen till den allra största europeiska klubblagstävlingen. För allra första gången hade MFF tagit sig till CL-gruppspel, något som ett svenskt lag inte hade lyckats med sedan 2000, efter klassiska kvalmatcher mot bland annat Sparta Prag och Red Bull Salzburg. Malmö slutade sist i gruppen bakom europeiska storklubbar som Atletico Madrid, Juventus och Olympiakos.

Guldet 2014 innebar att ännu ett kvalspel till Champions League väntade för MFF, och under sommaren 2015 ledde Åge Hareide Malmö till ett historiskt andra raka CL-gruppspel efter kvalsegrar mot Red Bull Salzburg och Celtic. I Champions League-gruppspelet 2015/16 ställdes Malmö mot självaste Real Madrid och ukrainska Shakhtar Donetsk. Även franska Paris Saint-Germain fanns i gruppen, vilket innebar att Zlatan Ibrahimovic ställdes mot sin moderklubb i en tävlingsmatch för första gången sedan han lämnade för Ajax 2001.

Markus Rosenberg och Zlatan Ibrahimovic, 2015. Foto: Bildbyrån

Även under CL-spelet 2015/16 blev det uttåg i gruppen.

Vände tillbaka till MFF

Efter två år i Malmö FF lämnade Hareide klubben för att ta över det danska landslaget. Där agerade han som förbundskapten under fyra års tid. Åge Hareide ledde Danmark till VM 2018 i Ryssland och EM 2020.

Året 2022 var ett tufft sådant för Malmö FF. I slutet av juli hade MFF åkt ur Champions League och den dåvarande tränaren Milos Milojevic hade fått sparken från sin post. Sportchefen Andreas Georgson tog över tränarrollen tillfälligt men fick inte ordning på MFF och i september 2022 placerade sig föreningen på en sjundeplats med elva poäng upp till serieledande Häcken. Då vände Åge Hareide tillbaka för att rädda upp säsongen.

Den 6 september 2022 stod det klart att den tidigare guldtränaren skulle basa över MFF under resten av säsongen. Det blev dock ingen vidare lyckad återkomst för Hareide och den då regerande mästaren slutade till sist på en sjundeplats i tabellen.

Tillbaka i Malmö FF, 2022. Foto: Bildbyrån

Efter att korttidskontraktet med MFF gått ut efter säsongen tog Åge Hareide sitt sista tränaruppdrag i karriären när han tog över Islands herrlandslag 2023. Ett och ett halvt år senare, i november 2024, sade han upp sig från uppdraget och meddelade att karriären som fotbollstränare var över.

Åge Hareide vann ligatitlar i både Sverige, Norge och Danmark. Han vann SM-guld vid två tillfällen och svenska cupen en gång. Han blir ihågkommen som en av de största tränarprofilerna i svensk fotbolls historia. Åge Hareide blev 72 år gammal.

Vila i frid.