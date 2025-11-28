Så kan den allsvenska säsongen förändras – från nästa år

Till nästa år kan den svenska fotbollssäsongen förändras.

I dag tar SvFF:s Representantskap ett beslut om en förlängd säsong.

– Jag tror att förslaget kommer att gå igenom, säger Ola Rydén, ligaansvarig på Sef, till FotbollDirekt.

Det var redan i november i fjol som föreningen Svensk Elitfotboll (Sef), intresseorganisationen för klubbarna i allsvenskan och superettan, kom med ett uppmärksammat förslag. Sef hade då befunnit sig i samtal med elitklubbarna och kommit fram till att en förändring av den svenska fotbollssäsongen var nödvändig.

Förslaget grundar sig i att förlänga den allsvenska säsongen med runt en månad. Under de senaste åren har allsvenskan startat upp i början av april varje år, och avslutats i början av november. Svensk Elitfotboll förslag är att de sista matcherna av allsvenskan i stället ska spelas i slutet av november.

”Det är den stora fördelen”

I dag, fredag, håller Svenska Fotbollförbundet (SvFF) sitt årliga Representantskap, där beslut om förändringar i förbundets tävlingsbestämmelser fattas. Då kommer även ett beslut om en förlängd säsong redan till nästa år att tas.

– Jag tror att förslaget kommer att gå igenom. Det har varit ute på remissrundor i två varv i fotbollsrörelsen och det känns inte som att det har varit några som har varit emot förslaget, säger Ola Rydén, ligaansvarig på Sef, till FotbollDirekt.

Vad är Representantskapet?

Representantskapet, eller Repskap som det också benämns som, beslutar om förändringar i Svenska Fotbollförbundets tävlingsverksamhet och bestämmelser. Det består av en representant för varje distriktsförbund (SDF), åtta företrädare för klubbarna i allsvenskan och superettan och sex företrädare för klubbarna i damallsvenskan och elitettan. Dessutom deltar Förbundsstyrelsens ledamöter.

Bakgrunden till Svensk Elitfotbolls förslag är att intresseorganisationen och dess klubbar anser att de svenska speldatumen inte räcker till i kombination med internationella datum för UEFA- och FIFA-turneringar.

– Den stora fördelen, och det som gjorde oss tvingade till detta, är att vi inte får in 30 omgångar under den tiden på året som vi har haft tidigare. Vid VM- och EM-år finns det inte så många tillfällen att få in 30 omgångar mellan början av april och början av november, säger Rydén.

Playoff införs

I förslaget finns även tillägget att ett playoff-spel kommer att införas för superettan. Till skillnad från förändringarna i den allsvenska säsongen kommer superettan fortsätta spelas som vanligt, men under november kommer trean och fyran i tabellen att ställas mot varandra i ett dubbelmöte. Vinnaren av playoff-spelet kommer att kvala till allsvenskan mot högstaseriens 14:e lag.

– Vi diskuterade det internt med alla klubbar i Sef för ett år sedan. Då var alla för det, säger Ola Rydén.

Så ser Svensk Elitfotbolls förslag ut