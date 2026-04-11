Så slutar allsvenskans andra omgång – enligt superdatorn

Den allsvenska premiäromgången bjöd på både överkörningar, skrällar och favoritsegrar.

Inför den andra omgången av den svenska högstaserien har FotbollDirekt låtit BETSiE förutspå utgången.

Då menar superdatorn att fem av omgångens åtta matcher slutar med hemmaseger.

Först ut att inleda den allsvenska säsongen 2026 var fjolårets tvåa Hammarby, som tog emot de regerande mästarna Mjällby. På 3Arena svarade ”Bajen” för en topprestation och vann med hela 3-0 efter ett hattrick av Paulos Abraham.

Därefter har Sirius besegrat Degerfors med samma siffror på Stora Valla medan AIK svarade upp på trycket och uddamålsvann mot Halmstads BK inför 40 000 på Nationalarenan. Västerås SK vann nykomlingsmötet med Kalmar FF efter ett självmål av Achraf Dari och Malmö FF räddade en poäng mot fjolårets superettan-lag Örgryte IS under blåsiga förhållanden.

I Borås avfärdade Elfsborg IFK Göteborg med 2-0, Brommapojkarna knyckte en poäng borta mot BK Häcken och Djurgården besegrade Gais med 1-0 efter att hemmalaget fått ett felaktigt bortdömt mål.

När det nu har blivit dags för årets andra allsvenska omgång har FotbollDirekt låtit superdatorn BETSiE, som använder sig av matchdata och ekonomiska förutsättningar för att simulera matcher tiotusentals gånger, förutspå utgången av helgens matcher.

Vi börjar i kronologisk ordning, på Gamla Ullevi i Göteborg.

IFK Göteborg – BK Häcken

Årets första Göteborgsderby går av stapeln under lördagen när IFK Göteborg tar emot BK Häcken på Gamla Ullevi. Efter båda lagens poängtapp i den första omgången tror BETSiE att det blir en mycket jämn tillställning på gräset i Göteborg. Favoritskapet läggs dock på ”Blåvitt” som ges 38 procent stor chans att vinna samtidigt som Häcken tilldelas 34,4 procent chans.

Mjällby AIF – Örgryte IS

På Strandvallen hoppas fjolårsmästarna Mjällby studsa tillbaka efter fiaskot i Stockholm förra veckan. Mot nykomlingen ÖIS ges man också hela 65,7 procent chans att vinna tillställningen – trots att bortalaget stod för en väl genomförd insats mot Malmö. Sannolikheten att det blir kryss landar på 19,3 procent och en bortaseger för ÖIS på 15,1 procent.

Västerås SK – Elfsborg

Båda lagen segrade i sina respektive premiärer och kommer att göra upp om tre nya poäng på Hitachi arena i Västerås. Där trot BETSiE att Björn Hambergs lag kommer att vinna i 39,7 procent av fallen samtidigt som Alexander Rubins nykomlingar vinner i 34,9 procent av fallen. Krysset landar således på 25,4 procent.

Djurgårdens IF – Kalmar FF

Bortasegern mot Gais var tung för Jani Honkavaaras lag som nu välkomnar nykomlingen Kalmar FF till 3Arena på söndag. Där tror BETSiE att resultatet mynnar ut i hemmaseger i över 60 procent av fallen samtidigt som Toni Koskelas lag endast streckas till 17,9 procent.

Halmstads BK – Degerfors IF

HBK var nära att knipa en poäng borta mot AIK i premiären och borde kanske gjort det när Omar Faraj spelades till ett jätteläge i slutminuterna. I stället åkte man från Solna med en förlust i bagaget och ställs nu mot Degerfors som hade en tuff start mot Sirius hemma. På Örjans Vall tror BETSiE att Halmstad vinner till 40,7 procent samtidigt som en DIF-seger står i 33,1 procent.

Malmö FF – Gais

Inför årets första allsvenska match på Eleda stadion står Malmö FF på en poäng efter fiaskot borta mot ÖIS. Gais skulle ha gjort minst ett mål hemma mot Djurgården men lämnade Gamla Ullevi tomhänt efter Gustav Lundgrens skada. På söndag tror BETSiE på hemmaseger till 49,9 procent samtidigt som Fredrik Holmbergs lag endast ges 26,6 procent chans att vinna.

Brommapojkarna – AIK

Näst sist ut i den andra allsvenska omgången är Brommapojkarna mot AIK på Grimsta IP. Inför ”Stockholmsderbyt” står hemmalaget på en poäng medan ”Gnaget” kommer med stort självförtroende efter Zadok Yohannas insats i segern mot HBK. BETSiE tror också starkt på AIK-seger och ger dem 46,9 procent sannolikhet att vinna – medan Ulf Kristianssons lag ges 28,8 procent chans att ta tre poäng.

IK Sirius – Hammarby IF

Samtidigt som matchen på Grimsta välkomnar IK Sirius Hammarby till Uppsala för en repris av årets cupsemifinal, med skillnaden att denna match spelas på Studenternas IP och inte 3Arena. Efter lagens respektive 3-0-segrar kommer tillställningen på måndag att bli en jämn sådan, om man får tro BETSiE. De skriver nämligen att Sirius har 31,6 procent chans att vinna samtidigt som krysset får 25,1 procent och Bajen-seger 43,4 procent.