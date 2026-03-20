Sarg ut kring MFF-chocken: ”Inte min uppgift att kommentera det”

Han har firat flera SM-guld och varit med på häftiga Europaäventyr med Malmö FF.

Nu har Niclas Carlnén dragit på sig SvFF-kostymen i stället.

Han tog ton direkt på podiet under onsdagen inför att Graham Potter skulle presentera sin trupp till VM-playoffet mot Ukraina. Niclas Carlnén blev i slutet av förra året klar som ny generalsekreterare på SvFF efter alla år som vd för Malmö FF.

Nere i Valencia där matchen kommer spelas på neutral plan på grund av de rådande omständigheterna i Ukraina kommer Sverige och den östeuropeiska nationen att teckna ett samarbetsavtal där SvFF kommer hjälpa Ukraina på flera plan.

Rent sportsligt vill Carlnén förstås att Sverige slår Ukraina – vilket då hade inneburit en direkt avgörande playoff-final på hemmaplan mot antingen Polen eller Albanien.

– Man vill ju vinna, gå till mästerskap. Först en match mot Ukraina, sen förhoppningsvis en till match som vi vill stå som vinnare i. Det är ju det vi hoppas, säger Carlnén som älskar sin nya roll på SvFF.

– Det är väldigt intressant att komma in i ett annat helhetsperspektiv. Innan hade jag stort fokus på på elitklubbsfotbollen, nu har jag ett grepp om hela svenska fotbollen. Det är väldigt intressant.

Är du det något med vd-jobbet i Malmö FF som du saknar? Det närmar sig ju allsvensk premiär exempelvis.

– Skillnaden där är ju att det är betydligt många fler matcher kontra våra landslag. Känslan att vinna matcher är otroligt häftig, säger Carlnén och fortsätter:

– Den här matchen mot Ukraina kan väl jämföras med en Champions League-kvalmatch, bara det att detta är mycket större eftersom vi faktiskt kan gå till VM.

I förra helgen chockades fotbollssverige genom att se Malmö FF förlora med hela 4-0 i Svenska cup-kvartsfinalen mot Mjällby. MFF-supportrarna på plats skämde ut sig med att kasta in bengaler på planen. Efter fjolårets allsvenska fiasko är frågan hur den himmelsblåa klubben egentligen mår? Carlnén som själv under sin tid i klubben var med på flera SM-guld och häftiga Europaäventyr har ingen lust att prata om debaclet mot Mjällby som generalsekreterare för SvFF.

– Det är inte min uppgift att kommentera Malmös situation nu, men det jag kan säga är att jag vet att det finns en extrem kraft där och att de kommer studsa tillbaka förr eller senare.