SvFF inleder samarbete med Ukraina: ”Vill göra något utanför planen”

SOLNA. Nästa vecka ställs Sverige mot Ukraina i semifinal av play off-spelet till VM.

Då låter SvFF:s generalsekreterare Niclas Carlnén meddela att man är nära att skriva ett samarbetsavtal med Ukrainas fotbollsförbund.

– Vi försöker göra något utanför planen tillsammans med Ukraina, säger han under onsdagens presskonferens.

Nästa torsdag ställs Sverige mot Ukraina på neutral mark i Valencia i vad som är semifinalen av play off-spelet till VM 2026. Skulle Blågult gå segrande ur den matchen väntar vinnaren av den andra semifinalen mellan Polen och Albanien.

Under onsdagen tog förbundskapten Graham Potter ut sin trupp till den kommande samlingen. Dessförinnan tog SvFF:s generalsekreterare Niclas Carlnén ordet och berättade att man kommer att skriva ett samarbetsavtal med Ukrainas fotbollsförbund.

– Vi har haft en dialog med Ukraina sedan det blev klart att vi ska mötas. Vi försöker göra något utanför planen tillsammans med Ukraina för att ge ett så bra stöd som möjligt. Vi ska skriva ett samarbetsavtal som kommer sträcka sig över en lite längre tid. Vi är i slutfasen kring det och avtalet kommer signeras i samband med matchen nere i Spanien, säger Carlnén och fortsätter:

– Vi har fattat beslut om att, tillsammans med våra partners, skänka fotbollsmaterial till skolor. För att barn och unga ska kunna fortsätta spela fotboll, även när de är i en sådan utsatt situation som de är i.

Matchen mellan Ukraina och Sverige har avspark klockan 20.45 på torsdag nästa vecka.





