Ser ingen dramatik i Honkavaaras rockad: ”Jävligt nice”

Adam Ståhl har under försäsongen spelat vänsterback i Djurgården.

Att byta kant från höger är inget han har emot.

Tvärtom.

– Det är jävligt nice att ha högerfoten inåt i plan, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Först såldes Keita Kosugi, därefter Theo Bergvall som var tilltänkt att ersätta japanen på vänsterbackspositionen i Djurgården.

Nu är det i stället Adam Ståhl som likt Bergvall flyttat över från höger till vänster i backlinjen, ett drag som vi sett tränaren Jani Honkavaara göra i de inledande träningsmatcherna under försäsongen.

Ståhl, som tidigare berättat att han drömmer om att spela wingback i Djurgården, ser ingen dramatik i att spela vänsterback i stället för högerback nu när Piotr Johansson är fullt återställd igen efter sin långdragna korsbandsskada.

”Jag är en rätt medioker spelare”

– Jag har spelat mycket på vänsterkanten genom åren så det är något som jag är bekväm med och jag tycker det är jävligt roligt att spela där, säger Ståhl till FotbollDirekt.

Men du föredrar ändå högerkanten förmodar jag?

– Faktiskt inte. Det är jävligt nice att ha högerfoten inåt i plan, säger Ståhl och fortsätter:

– Defensivt är det ingen större skillnad, men offensivt att kunna vika in och täcka bollen på ett annat sätt från vänster, ja det är jävligt nice.

Ståhl har under karriären spelat på de flesta positioner, men när FD frågar om det är någonstans på planen han inte behärskar att spela på skrattar han och tittar på lagkamraten Daniel Stensson.

– Så jävla bra är jag inte, jag är en rätt medioker spelare. Men sexa (defensiv mittfältare), det kan jag inte, det får Stensson ta hand om.