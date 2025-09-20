Siffrorna visar: Han har varit allsvenskans bästa målvakt 

Vem är egentligen allsvenskans bästa målvakt denna säsong?

Kristoffer Nordfeldt, Warner Hahn, Elis Bishesari, Noel Törnqvist eller någon annan?

Det har FotbollDirekt, med hjälp av Opta, tagit reda på.

Foto: Bildbyrån

Den allsvenska säsongen 2025 närmar sig sin slutspurt, då det endast återstår sju omgångar.

Under årets säsong har målvakterna varit ett mycket omtalat ämne och frågan kring vem som är den bästa bollstopparen i serien likaså.

Är det Mjällby AIF:s Noel Törnqvist, Hammarbys Warner Hahn, AIK:s Kristoffer Nordfeldt eller någon annan?

För att svara på frågan har FotbollDirekt, med hjälp av statistikdatabasen Opta, tagit fram siffror på de fem bästa burväktarna i allsvenskan så här långt.

Variablerna för detta är tämligen simpla och handlar egentligen om vilken målvakt som har släppt in färst mål, överpresterat sina förväntade insläppta mål samt hur många mål uppges ha stoppat på egen hand.

5. Filip Manojlovic

Foto: Bildbyrån

Den 197 centimeter långa serben anslöt till Djurgården inför den allsvenska säsongen och har brottats med Jacob Rinne om förstaspaden i klubben.

Hittills har han spelat 17 allsvenska matcher i vilka han har släppt in 15 mål, varav ett självmål. Vad gäller antal förväntade insläppta mål “bör” Manojlovic ha sett 16,8 bollar passera honom vilket innebär att han har överpresterat den parametern med nära tre mål (exklusive självmål).

Således rankar Opta Dif-keepern som den femte bästa i serien innan den 24:e omgången.

4. Matvei Igonen

Foto: Bildbyrån

Under sommaren värvade Degerfors IF den estniska landslagsmålvakten Matvei Igonen från bulgariska Botev Plovdiv.

Sedan dess har 28-åringen spelat åtta allsvenska matcher där han har släppt in tolv mål (varav två självmål). Enligt statistiken “bör” Igonen ha sett 12,9 bollar passera hans mållinje vilket innebär att han har stoppat 2,9 mål från att ske (exkluderat självmål).

Det menar Opta gör honom till allsvenskans fjärde bästa målvakt.

3. Simon Eriksson

Foto: Bildbyrån

Den talangfulle 19-åringen har tillhört IF Elfsborg sedan slutet av förra året, då han lämnade Ettan-klubben FC Stockholm.

I inledningen av årets allsvenska säsong fick Eriksson nöja sig med en plats på läktaren. Därefter gick Isak Pettersson sönder och således uppenbarade sig en chans för 19-åringen.

Den har han också tagit.

På 17 allsvenska matcher denna säsong har den svenske U21-spelaren släppt in 24 mål (exkluderat ett självmål). Enligt statistiken “ska” han egentligen ha släppt in ytterligare fyra vilket innebär att han kan stoltsera med att ha förhindrat fyra mål (bortsett självmålet).

Det innebär att Boråslagets burväktare tar sig in på pallplatsen.

2. Elis Bishesari

Foto: Bildbyrån

IFK Göteborg står för en klart bättre säsong i år än de senaste åren, och detta i stor stil.

I skrivande stund befinner sig Blåvitt på en fjärdeplats i allsvenskan och har endast två poäng upp till AIK som innehar den sista Europaplatsen.

En stor del i detta har den unge målvakten Elis Bishesari, 20, som har spelat för klubben sedan 2023 – då han lämnade BP:s akademi.

Under årets säsong har det svenska U21-landslagets målvakt, liksom Eriksson, spelat 17 matcher. I dessa har han släppt in 17 mål där två har kommit från egen spelare. Enligt siffrorna “bör” han dock ha grämt sig över ytterligare fem. I kolumnen förhindrade mål (bortsett självmål) visas en stark siffra på 7,2 upp.

Det innebär att Elis Bishesari är allsvenskans näst bästa keeper.

1. Noel Törnqvist

Foto: Bildbyrån

Det kanske inte kommer som en chock, men Mjällby AIF:s Noel Törnqvist är allsvenskans bästa målvakt i år.

Det har inte bara att göra med att han spelar för de otippade serieledarna från Hällevik och har sålts till Serie A-klubben Como (för vilka han lämnar efter säsongen).

Enligt Opta ska 23-åringen, på sina 23 matcher, ha släppt in 25,1 mål. I verkligheten har dock bara 16 bollar passerat honom vilket innebär att den hjälmprydda målvakten har förhindrat hela 9,1 mål på 23 matcher.

En siffra värd epitetet som allsvenskans bästa målvakt, enligt Opta.

Allsvenskan 2025 – Goalkeepers – Most goals prevented Player Minutes Played xG on Target Conceded Goals Conceded (ex. OGs) Own Goals conceded Total Keeper Goals Prevented Noel Törnqvist 2070 25.1 16 0 16 9.1 Elis Bishesari 1479 22.2 15 2 17 7.2 Simon Eriksson 1530 28.1 24 1 25 4.1 Matvei Igonen 720 12.9 10 2 12 2.9 Filip Manojlovic 1530 16.8 14 1 15 2.8

Källa: Opta.