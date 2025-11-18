Kim Hellberg, 37, uppges lämna Hammarby.

FotbollDirekt djupdyker i succétränarens statistik i ”Bajen”.

Då är det bara en tränare som är bättre än 37-åringen.

Foto: Bildbyrån

Enligt samstämmiga uppgifter från både Fotbollskanalen och Expressen är 37-åriga Kim Hellberg på väg att lämna Hammarby efter två år i klubben. Succétränaren uppges vara överens med den engelska The Championship-tvåan Middlesbrough och en övergång från ”Bajen” sägs kunna bli klar redan under måndagen.

Hellberg har tidigare rapporterats vara så gott som klar för Championship-konkurrenten Swansea, men efter en blixtvändning talar allt för att svensken blir ny Middlesbrough-tränare om inget oförutsett inträffar.

Hellberg och Nahir Besara. Foto: Bildbyrån

Kim Hellberg har spenderat två säsonger i Hammarby sedan han anslöt från IFK Värnamo inför fjolårssäsongen. Resultatet har blivit två raka andraplaceringar för ”Bajen” – klubbens bästa statistik någonsin.

Bara Torstensson bättre

37-åringen har under sina två år i Stockholmsklubben vunnit 58,3 procent av matcherna, med ett poängsnitt på 1,93 per match. Det är näst bäst i allsvenskan över säsongerna 2024 och 2025, där endast Mjällbys guldtränare Anders Torstensson är bättre med en vinstprocent på 61,7 och 2,08 poäng per match.

Bäst vinstprocent sedan 2024

Tränare Lag Matcher Vinstprocent Poäng per match Anders Torstensson Mjällby AIF 60 61,7 2,08 Kim Hellberg Hammarby IF 60 58,3 1,93 Henrik Rydström Malmö FF 54 53,7 1,93 Mikkjal Thomassen AIK 46 52,2 1,78 Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf Djurgårdens IF 27 51,9 1,74 Fredrik Holmberg Gais 60 46,7 1,67 Jani Honkavaara Djurgårdens IF 30 43,3 1,63 Oscar Hiljemark IF Elfsborg 47 42,6 1,47 Henning Berg AIK 12 41,7 1,42 Christer Mattiasson IK Sirius 30 40,0 1,37

Samtidigt har Hammarby gjort flest mål (108) av alla andra allsvenska lag sedan Kim Hellberg tog över 2024.

Bäst sedan 2015

Sett till tidigare Hammarby-tränare är Kim Hellberg den coach med bäst statistik sedan återkomsten till allsvenskan 2015. Bara Miloš Milojević kan mäta sig med Hellbergs poängsnitt på 1,93 per match (1,91).

Hammarby-tränare sedan 2015