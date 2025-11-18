Prenumerera

Siffrorna visar: Hellberg bäst på 10 år

Fredrik de Ron
Webbredaktör
Kim Hellberg, 37, uppges lämna Hammarby.
FotbollDirekt djupdyker i succétränarens statistik i ”Bajen”.
Då är det bara en tränare som är bättre än 37-åringen.

Enligt samstämmiga uppgifter från både Fotbollskanalen och Expressen är 37-åriga Kim Hellberg på väg att lämna Hammarby efter två år i klubben. Succétränaren uppges vara överens med den engelska The Championship-tvåan Middlesbrough och en övergång från ”Bajen” sägs kunna bli klar redan under måndagen.

Hellberg har tidigare rapporterats vara så gott som klar för Championship-konkurrenten Swansea, men efter en blixtvändning talar allt för att svensken blir ny Middlesbrough-tränare om inget oförutsett inträffar.

251109 Hammarbys Nahir Besara och tränare Kim Hellberg tar emot silvermedalj efter fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Hammarby och Elfsborg den 9 november 2025 i Stockholm.
Kim Hellberg har spenderat två säsonger i Hammarby sedan han anslöt från IFK Värnamo inför fjolårssäsongen. Resultatet har blivit två raka andraplaceringar för ”Bajen” – klubbens bästa statistik någonsin.

Bara Torstensson bättre

37-åringen har under sina två år i Stockholmsklubben vunnit 58,3 procent av matcherna, med ett poängsnitt på 1,93 per match. Det är näst bäst i allsvenskan över säsongerna 2024 och 2025, där endast Mjällbys guldtränare Anders Torstensson är bättre med en vinstprocent på 61,7 och 2,08 poäng per match.

Bäst vinstprocent sedan 2024

TränareLagMatcherVinstprocentPoäng per match
Anders TorstenssonMjällby AIF6061,72,08
Kim HellbergHammarby IF6058,31,93
Henrik RydströmMalmö FF5453,71,93
Mikkjal ThomassenAIK4652,21,78
Kim Bergstrand och Thomas LagerlöfDjurgårdens IF2751,91,74
Fredrik HolmbergGais6046,71,67
Jani HonkavaaraDjurgårdens IF3043,31,63
Oscar HiljemarkIF Elfsborg4742,61,47
Henning BergAIK1241,71,42
Christer MattiassonIK Sirius3040,01,37

Samtidigt har Hammarby gjort flest mål (108) av alla andra allsvenska lag sedan Kim Hellberg tog över 2024.

Bäst sedan 2015

Sett till tidigare Hammarby-tränare är Kim Hellberg den coach med bäst statistik sedan återkomsten till allsvenskan 2015. Bara Miloš Milojević kan mäta sig med Hellbergs poängsnitt på 1,93 per match (1,91).

Hammarby-tränare sedan 2015

TränarePeriodMatcherVinstprocentPoäng per match
Nanne Bergstrand2015-201660301,20
Jakob Michelsen2017-201830301,27
Stefan Billborn2018-202198511,79
Miloš Milojević 2022-202322551,91
Martí Cifuentes2022-202358471,69
Kim Hellberg2024-202560581,93

