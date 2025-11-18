Siffrorna visar: Hellberg bäst på 10 år
Kim Hellberg, 37, uppges lämna Hammarby.
FotbollDirekt djupdyker i succétränarens statistik i ”Bajen”.
Då är det bara en tränare som är bättre än 37-åringen.
Enligt samstämmiga uppgifter från både Fotbollskanalen och Expressen är 37-åriga Kim Hellberg på väg att lämna Hammarby efter två år i klubben. Succétränaren uppges vara överens med den engelska The Championship-tvåan Middlesbrough och en övergång från ”Bajen” sägs kunna bli klar redan under måndagen.
Hellberg har tidigare rapporterats vara så gott som klar för Championship-konkurrenten Swansea, men efter en blixtvändning talar allt för att svensken blir ny Middlesbrough-tränare om inget oförutsett inträffar.
Kim Hellberg har spenderat två säsonger i Hammarby sedan han anslöt från IFK Värnamo inför fjolårssäsongen. Resultatet har blivit två raka andraplaceringar för ”Bajen” – klubbens bästa statistik någonsin.
Bara Torstensson bättre
37-åringen har under sina två år i Stockholmsklubben vunnit 58,3 procent av matcherna, med ett poängsnitt på 1,93 per match. Det är näst bäst i allsvenskan över säsongerna 2024 och 2025, där endast Mjällbys guldtränare Anders Torstensson är bättre med en vinstprocent på 61,7 och 2,08 poäng per match.
Bäst vinstprocent sedan 2024
|Tränare
|Lag
|Matcher
|Vinstprocent
|Poäng per match
|Anders Torstensson
|Mjällby AIF
|60
|61,7
|2,08
|Kim Hellberg
|Hammarby IF
|60
|58,3
|1,93
|Henrik Rydström
|Malmö FF
|54
|53,7
|1,93
|Mikkjal Thomassen
|AIK
|46
|52,2
|1,78
|Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf
|Djurgårdens IF
|27
|51,9
|1,74
|Fredrik Holmberg
|Gais
|60
|46,7
|1,67
|Jani Honkavaara
|Djurgårdens IF
|30
|43,3
|1,63
|Oscar Hiljemark
|IF Elfsborg
|47
|42,6
|1,47
|Henning Berg
|AIK
|12
|41,7
|1,42
|Christer Mattiasson
|IK Sirius
|30
|40,0
|1,37
Samtidigt har Hammarby gjort flest mål (108) av alla andra allsvenska lag sedan Kim Hellberg tog över 2024.
Bäst sedan 2015
Sett till tidigare Hammarby-tränare är Kim Hellberg den coach med bäst statistik sedan återkomsten till allsvenskan 2015. Bara Miloš Milojević kan mäta sig med Hellbergs poängsnitt på 1,93 per match (1,91).
Hammarby-tränare sedan 2015
|Tränare
|Period
|Matcher
|Vinstprocent
|Poäng per match
|Nanne Bergstrand
|2015-2016
|60
|30
|1,20
|Jakob Michelsen
|2017-2018
|30
|30
|1,27
|Stefan Billborn
|2018-2021
|98
|51
|1,79
|Miloš Milojević
|2022-2023
|22
|55
|1,91
|Martí Cifuentes
|2022-2023
|58
|47
|1,69
|Kim Hellberg
|2024-2025
|60
|58
|1,93
