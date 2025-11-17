Uppgifter: Hellberg är överens med Middlesbrough
Kim Hellberg ser ut att lämna Hammarby.
Nu uppges tränaren vara överens med Middlesbrough.
Både Fotbollskanalen och Expressen har samma uppgifter.
Hammarbys succétränare Kim Hellberg har under en lång tid rapporterats vara på väg mot en flytt från ”Bajen”. I går, söndag, rapporterade lokalmedian The Football League Paper att svensken är så gott som klar för en flytt till den engelska The Championship-klubben Swansea, efter positiva samtal med klubben.
”Det är ingen information som har nått mig överhuvudtaget”, skrev Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg i ett SMS till FotbollDirekt under gårdagen.
Nobbar Swansea för Middlesbrough
Nu kommer helt nya uppgifter och en vändning i transfersagan. Enligt Fotbollskanalen är Hellberg muntligt överens med Championship-konkurrenten Middlesbrough. Sajten skriver att det endast återstår detaljer innan 37-åringen kan presenteras officiellt som ny Middlesbrough-tränare.
Expressen rapporterar samtidigt liknande uppgifter, och menar på att övergången kan bli helt klar under måndagen om inget oförutsett inträffar.
Middlesbrough ligger tvåa i Championship efter 15 omgångar med häng på uppflyttning till Premier League.
Enligt tidigare uppgifter från Expressen är Gais-tränaren Fredrik Holmberg och VSK:s Kalle Karlsson båda kandidater som ersättare om Hellberg lämnar Hammarby.
