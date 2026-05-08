JUST NU: Sirius överklagar domen mot Castegren

Sirius lagkapten Henrik Rönnlöf Castegren är avstäng efter en obsen gest.

Nu har klubben överklagat beslutet.

– Påföljden är oproportionerlig i förhållande till händelsen, skriver klubben i ett uttalande.

Efter att Sirius besegrade Malmö FF gjorde Henrik Rönnlöf Castegren en gest riktad mot publiken. Händelsen fångades av TV-kamerorna och i efterhand förklarade Sirius-backen att den var riktad mot en familjemedlem.

Torts förklaringen valde SVFF:s disiplinnämnd att stänga av Castegren i två matcher. Nu har Sirius överklagat beslutet.

”Sirius Fotboll tar avstånd från handlingen och har haft samtal med spelaren i fråga med anledning av det inträffade. Spelaren har även uttryckt ånger och bett om ursäkt för gesten i flera offentliga sammanhang”, skriver klubben i ett uttalande och fortsätter:

”Samtidigt anser samtliga parter att påföljden är oproportionerlig i förhållande till händelsen och att ärendet borde kunna hanteras på andra sätt än den avstängning som nu beslutats”.

Sirius tar emot Örgryte på hemmaplan under måndagen.