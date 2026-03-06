Självklart för Bergquist att skriva på för AIK: ”Pusha för det direkt”

KARLBERG. Det har ryktats lite smått kring Lukas Bergquist denna vinter.

När AIK väl kom in i bilden så var det dock inget snack om saken för ytterbacken.

– Så fort jag hörde att AIK var intresserade så försökte jag pusha för det direkt, säger han.

Foto: Bildbyrån

Lukas Bergquist, som lämnade Östers IF i slutet av förra säsongen presenterades av AIK förra veckan.

Gnaget har dock inte varit ensamma om att vilja värva honom i vinter, bland annat så ryktades det tidigare i vinter att polska Zaglebie Lubin var intresserade. Bergquist berättar att det funnits intresse, från bland annat Polen för honom nu under vintern.

– Ja bland annat, det var lite hit och dit med olika länder sådär. Det gäller att inte tänka för mycket på att det ska bli det eller det för det är mycket som snackas och kanske inte är konkret.

Var det en självklarhet att det skulle bli AIK när AIK kom in i bilden?

– Ja såklart, så fort jag hörde att AIK var intresserade så försökte jag pusha för det direkt. Det är en ära att spela för den här klubben.

Bergquist är i dagsläget AIK:s enda renodlade vänsterback i truppen och just behovet av den spelartypen är en av anledningarna att han skrivit på för klubben. Överlag behövde dock inte AIK som klubb säljas in allt för mycket till 25-åringen.

– Främst att de just var i behov en vänsterback, att få in mina egenskaper och det jag gjort i tidigare klubbar. Sen när det är just AIK så behöver man inte sälja in jättemycket, man har koll på dem och supportrarna och allt.

Ifjol noterades 25-åringen för ett mål och en assist på 27 matcher i allsvenskan.