Uppgifter: Polsk klubb har erbjudit kontrakt

Lukas Bergquist har lämnat Öster.

Enligt Sportbladet har polska Zaglebie Lubin kommit med ett erbjudande.

Foto: Bildbyrån

Det var strax efter säsongens sista match, när det stod klart att Östers IF åker ur allsvenskan, som den nydegraderade klubben meddelade att Lukas Bergquist, 25, inte blir kvar. Ytterbacken har nu lämnat Växjö-klubben i samband med att kontraktet gick ut till årsskiftet, men Bergquist kan vara nära att göra klart med en ny klubbadress.

Enligt Sportbladet har 25-åringen fått ett erbjudande från den polska högstaligaklubben Zaglebie Lubin. Hur Bergqvist ställer sig till en flytt till Polen är ännu oklart och enligt tidningen överväger han sina alternativ.

Lukas Bergquist spelade 26 av 30 allsvenska matcher för Öster i fjol.