Skar sig med MFF – nu gör han succé: ”Går hand i hand”

Han stängdes av från träning i Malmö FF och blev aldrig den mittfältsstjärna han spåddes bli hos mesta mästarna.

Men nu blomstrar Amel Mujanic mer än någonsin och uppges ha såväl Djurgården som AIK efter sig efter sin succé i Örgryte.

– Jag har fokus på Norrköpingsmatcherna nu, säger Mujanic inför allsvenska kvalet när FD frågar om ryktena.

Foto: Bildbyrån

2022 var Milos Milojevic tränare i Malmö FF. Efter en incident valde serben att stänga av den unge mittfältaren Amel Mujanic från träning.

Den då 21-årige mittfältaren togs sedermera tillbaka i träning – innan han lånades ut till cypriotiska storklubben Apoel.

Det blev blott ett framträdande på medelhavsön och inför 2023 lämnade Mujanic Malmö FF permanent för Örgryte i superettan.

Sedan dess har mittfältaren exploderat och i veckan prisades han som hela superettans bästa spelare.

– Jag är otroligt stolt. Det är en väldigt bra säsong som jag haft. Väldigt kul, säger Mujanic till FotbollDirekt som under lördagen spelar första kvalmatchen till allsvenskan mot IFK Norrköping.

– Det känns kul och häftigt. Vi är redo att vinna. För mig ska Öis vara i allsvenskan och vi har chansen att skriva historia. Det ska vi ta vara på.

Icke-svaret om ryktena – och relationen till MFF i dag: ”Neutral”

Enligt Expressen har det kommit bud från AIK och Djurgården på Mujanic efter årets succé, men 24-åringen med bosniska rötter kör sarg ut när FD frågar vad han säger om intresset.

– Jag säger att jag har fokus på Norrköpingsmatcherna nu.

Du stängdes av från träning av Milos Milojevic i MFF. Hur minns nu tillbaka till tiden där som inte blev som du trodde?

– Jag tar med mig mycket erfarenhet. Jag spelade ju ingenting, men jag tar med mig lärdomar därifrån som gjort att jag utvecklas och att jag nu står där jag gör i dag, säger Mujanic som kom till MFF:s akademi redan som nioåring.

Hur är din relation till MFF i dag?

– Neutral.

Kan du tänka dig att representera någon annan svensk klubb än Örgryte eller är det snarare utomlands som du i så fall ska till?

– Vi får se.

Hur förklarar du explosionen i Örgryte?

– Jag har fått förtroende och utvecklats som både människa och spelare. Det går hand i hand.