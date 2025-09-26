ÅRSTA. Hampus Skoglund har brottats med en formsvacka och gjort allt han kan för att komma ur den.

Under söndagens match mot BK Häcken spräckte högerbacken sin poängnolla – och slog till med hela tre assist.

– Det känns som att jag har väldigt mycket självförtroende just nu, berättar Skoglund efter torsdagens träningspass.

Foto: Bildbyrån

Under söndagens match mellan Hammarby och BK Häcken slog de grönvita på den stora trumman efter pausvilan och körde över göteborgslaget med hela 4-0.

Tesfaldet Tekie gjorde ett, Nahir Besara sitt åttonde på lika många matcher och Paulos Abraham sin fjärde poäng på tre matcher. Det som, i efterhand, stack ut mest var troligtvis Hampus Skoglunds tre målgivande passningar, på dryga 20 minuter.

Efter torsdagens träning på Årsta IP berättar den 21-årige högerbacken att tre assister i en och samma match var nya helt nya marker för honom.

– Det är första gången någonsin faktiskt.

Kommer det att hända igen? Det kan inte Skoglund svara på.

– Jag hoppas väl på det, man vet aldrig. Jag får gå för det i alla fall.

Hur kommer det sig egentligen att man lyckas med en bedrift likt den i söndags?

– Lite tur, kanske. Men jag har också tränat mycket på de inspelen jag slog till Paulos och att sätta den ganska ofta, så den kändes fin. Resten handlar väl lite om tur och tillfälligheter.

Du menar att klacken till Madjed inte var med meningen?

– Det var väl inte meningen att den skulle till Madjed, det var meningen att den skulle till mig själv. Men det var väl bra gjort också.

Estetiskt snyggt i efterhand i alla fall?

– Ja, men det tycker jag ändå.

Foto: Bildbyrån

Skoglunds tre assist-poäng var hans första under den allsvenska säsongen. Det menar han var en torka som var skönt att bli kvitt, även om det går att bidra på andra sätt.

– Det är absolut jättekul att göra poäng och vara bidragande till vinster, så det vill man väl alltid göra. Men det är ingenting jag har stressat över utan jag har försökt vara så delaktig jag kan i alla moment i spelet. Det känns som att man, om man stressar upp sig över att bara göra poäng, kan tappa andra delar. Jag har väl inte försökt tänka jättemycket på det utan bara köra.

Även om högerbacken inte har lagt allt för stort fokus på poängskörden berättar han att det däremot har lagts ner en hel del timmar på att skapa chanser under träningspassen.

– Ja, vi tränar mycket på sista tredjedelen. Att vi ska ta oss framåt dit, hur vi ska göra, var anfallarna ska löpa och hur man ska tänka när man väl kommer med bollen. Så det (tränat på det) har vi absolut gjort.

”Första perioden i min proffskarriär som jag har varit lite sämre”

Hur skönt var det att spräcka poängnollan för självförtroendet?

– Jätteskönt. Det var lite på tiden och det känns som att det, efter att hela laget har haft en lite sämre period, var skönt att vi kunde vinna med 4-0 och att jag fick göra lite poäng.

Efter matchen mot Häcken pratade Hampus Skoglund om att han för egen del har haft en lite tyngre period. Det står 21-åringen fast vid, och menar att det har påverkat honom för det sämre.

– Ja, det är väl den första perioden i min proffskarriär som jag har varit lite sämre och inte riktigt nått den nivå som jag har velat. Det var väl ganska tufft men det var också något som jag tog mig igenom ganska bra och ganska snabbt. Det känns som att jag har väldigt mycket självförtroende just nu.

Varför Skoglund hamnade i en formdipp har han själv inte analyserat. Istället förklarar han att det är sådant som sker i livet.

– Nej, det har jag väl inte. Det är väl bara sådant som kommer någon gång då och då, vilket det kommer att göra under karriären. Det gäller bara att försöka ta sig ur det så snabbt man kan när man väl hamnar i det.

”Har pratat med folk och försökt att ta hjälp”

Hur kommer man då ur en tyngre period – när man likt Skoglund är självkritisk?

– Man tränar hårt, både på träningsplanen och inne i gymmet. Bara köra allt jag kan hela tiden.

Hur har du hanterat det mentala? Har du tagit hjälp av någon närstående?

– Ja, man har väl pratat med folk och försökt att ta lite hjälp för att försöka utvecklas och bli bättre varje dag.

Har du lärt dig någonting av det?

– Ja, det tror jag absolut. Nästa gång man hamnar i en sådan här situation kommer det att gå ännu snabbare innan man kommer ur den, avslutar Skoglund.