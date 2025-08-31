Skrattar till: ”Riktigt tråkigt om jag ska vara ärlig”

SOLNA. Kevin Filling är tillbaka i AIK efter skadan som hållit honom borta sedan succédebuten mot IFK Göteborg för två månader sedan.

Men 16-åringen är också tillbaka i skolbänken efter sommarlovet.

– Riktigt tråkigt om jag ska vara ärlig, säger anfallaren och skrattar.

29 juni 2025 är ett datum som Kevin Filling aldrig glömmer. Den 16-åriga anfallaren startade i sin första allsvenska match för AIK och han tackade för förtroendet genom att göra mål i 3-0-segern.

Men sedan dess har han varit borta på grund av skada.

Nu under söndagen var Filling tillbaka med ett inhopp i 2-1-segern mot Sirius på hemmaplan.

– Flåset är inte riktigt där, lungorna är inte på topp men jag har bara kört en veckas full träning. Men riktigt skönt att vara tillbaka, säger Filling.

Hur var det att efter succédebuten mot Blåvitt tvingas vara borta i två månader?

– Klart det var lite tufft. Men jag tog det ändå positivt, jag fick chansen att gnugga på i gymmet, jag känner mig starkare nu.

Hur har livet förändrats sedan din allsvenska debut?

– Klart det förändrats litegrann, folk känner igen mig och så, men annars inte så mycket. Jag är fortfarande samma Kevin, det är fortfarande lika kul att spela fotboll, säger Filling som ryser när han tänker tillbaka på målet mot IFK Göteborg i debuten.

– Det var ju fantastiskt, jag har kollat tillbaka på klippet några gånger. Det var ett fantastiskt ögonblick, det var gåshud.

Sommarlovet över – började nyss tvåan på gymnasiet

Samma ”gåshud” får inte Filling när han tänker på skolan. Filling började för några veckor sedan tvåan på Solna gymnasium.

– Jag går lite halvt, lite lätt. Jag har dragit ner några kurser, men jag går fortfarande lite kurser. Jag är fortfarande inskriven.

Hur var det att gå tillbaka till skolbänken efter sommarlovet?

– Det var riktigt tråkigt om jag ska vara ärlig, säger Filling och skrattar.

– Men jag är van vid skolan…

Är du en stjärna i skolkorridorerna?

– Inte riktigt, säger Filling med ett leende innan han tillägger:

– Men du får fråga dem.