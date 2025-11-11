Ibrahim Diabate och August Priske fick dela på skytteligatiteln – eller?

Enligt flera statistiktjänster blev Gais-anfallaren ensam vinnare.

FotbollDirekt har grävt i statistiken för att reda ut vad som gäller.

Med bara några minuter kvar att spela av säsongen 2025 såg Gais succéstriker Ibrahim Diabate ut få fira skytteligatiteln med 18 gjorda mål. Då slog toppkonkurrenten August Priske till i Djurgårdens seger mot Öster och anfallsduon fick dela på utmärkelsen som allsvenskans bästa målgörare.

Problemet? Enligt vissa källor är Diabate ensam skytteligavinnare.

Enligt statistiktjänsterna Forza och FotMob står Gais-anfallaren på 19 gjorda kassar, en före skytteligatåan August Priske, medan den officiella statistiken från allsvenskan placerar dem båda på 18 fullträffar i år.

Anledningen spåras hela vägen tillbaka till i april 2025. Då låg Gais under med 1–0 hemma mot Brommapojkarna, innan Ibrahim Diabate kvitterade matchen – via BP-försvararen Hlynur Freyr Karlsson. Målet gavs först till Gais-strikern, men ändrades sedan till ett självmål enligt den officiella statistiken.

Diabate står dock fortsatt noterad som målskytt på tjänsterna Forza och FotMob, vilket skulle ha tagit honom till 19 fullträffar denna säsong. Det kan man däremot bortse från då det är helt fastslaget att Gais- och Dif-duon får dela på skytteligavinsten med 18 mål vardera.